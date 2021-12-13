Вдруг откуда ни возьмись! Этническую и классическую музыку будут включать ежедневно через громкоговорители в Актау







На сегодняшний день на улицах города установлено 650 громкоговорителей, которые предназначены для оповещения горожан при возникновении чрезвычайных ситуаций и для музыкального сопровождения городских мероприятий.- По многочисленным просьбам наших горожан, аксакалов, мы решили организовать ежевечерние трансляции мировой и национальной классической музыки. Концерты будут проходить в то время, когда люди возвращаются с работы, учебных заведений. Польза классической музыки широко известна, мы уверены, что жители Актау и гости города оценят это нововведение, - отметил аким города Нурдаулет Килыбай.Через громкоговорители будут транслироваться кюи Курмангазы и другие, а также звучать композиции Чайковского, Вивальди, Моцарта. Трансляции планируют проводить ежедневно с 18:00 до 20:00.