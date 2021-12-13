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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 19:48

Просмотров: 1823

Вдруг откуда ни возьмись! Этническую и классическую музыку будут включать ежедневно через громкоговорители в Актау

В Актау для жителей ежедневно будут устраиваться «уличные концерты» классической музыки. Транслировать музыку будут через громкоговорители, установленные на улицах города, сообщает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из открытых источников
На сегодняшний день на улицах города установлено 650 громкоговорителей, которые предназначены для оповещения горожан при возникновении чрезвычайных ситуаций и для музыкального сопровождения городских мероприятий.

- По многочисленным просьбам наших горожан, аксакалов, мы решили организовать ежевечерние трансляции мировой и национальной классической музыки. Концерты будут проходить в то время, когда люди возвращаются с работы, учебных заведений. Польза классической музыки широко известна, мы уверены, что жители Актау и гости города оценят это нововведение, - отметил аким города Нурдаулет Килыбай.

Через громкоговорители будут транслироваться кюи Курмангазы и другие, а также звучать композиции Чайковского, Вивальди, Моцарта. Трансляции планируют проводить ежедневно с 18:00 до 20:00.











Видео жителей Актау.


 

Хотите ли вы слушать классическую музыку через громкоговорители?


Да - 4 (9,52%)

Нет - 33 (78,57%)

Мне все равно, я не гуляю по улицам - 0 (0%)

Главное,чтобы не в 5 утра - 5 (11,9%)



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Комментарии ( 10 )

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  • Empro
 дорожник (Посетители) Сегодня, 23:02
Музыка, даже самая хорошая, поданная не вовремя вызовет только раздражение

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • дорожник
  • Феникс
  • rastolkuy
  • Каспийский
  • Космос
  • Empro
 mustain (Посетители) Сегодня, 22:08
Прошу провести медицинский осмотр для работников акимата.
 
-1
  • Vladimir7737
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • дорожник
  • rastolkuy
  • Empro
 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 21:45
С удовольствием хотел бы послушать классику и этническую музыку, но в определённых местах, где всем это будет нравиться.

У меня всё.
 
-3
  • Vladimir7737
  • rastolkuy
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maksimsh (Посетители) Сегодня, 21:28
Мне очень понравилось!Хорошая идея нести классику в массы...а то этот чмошный недорэп лезет изо всех дыр уже...надоел..Продолжайте с классикой
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 21:26
Почему чиновники издеваются над населением, кто им дал такое право? На ум приходят только такие мысли.
 
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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 20:41
Я тоже подумал, что помер очередной большой начальник. Говорят установили для ЧС. хотя все получали сообщения от ЧС по телефону в виде сообщений. Обычная коррупция, отмыли 40 млн. народных денег и издеваются теперь над жителями. Я хочу отдыхать в тишине. а музыку пускай крутят под окнами тех, кому она нравится - аксакалам, акимам. директору ДК. и тем гражданам, которые якобы об этом просили. Это напоминает пластиковые тюльпаны. которые за 14 млн. якобы по просьбе горожан посадили как сказал областной аким
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 20:40
Пришла беда откуда не ждали! ))))))))
Ежедневно? Изощрённое издевательство!
 
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 Vaciliy (Посетители) Сегодня, 20:35
Комментарий удален за нарушение правил
 
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 bill (Посетители) Сегодня, 19:56
Эти "многочисленные просьбы" из той же серии, что и спиленные деревья, якобы по просьбе жителей дома? Можно мы вечером после работы будем спать когда хотим и отдыхать как хотим?
Кто за это голосовал, пусть у себя дома слушает.
У нас работающих в городе намного больше, чем аксакалов. Почему наши многочисленные просьбы прекратить не учитываются?
 
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 Дизель (Посетители) Сегодня, 19:54
ДА!, и сейчас "играет", подумал что траур по ком то...
Ещё!, включите "лирические" звуки домбы...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

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