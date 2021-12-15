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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:07

Просмотров: 1889

Коммунальный рынок с автовокзалом обещают построить в Актау

Строительство коммунального рынка и автовокзала в 36 микрорайоне началось по поручению президента, сообщили в Центре общественных коммуникаций.

Фото предоставили в ЦОК региона
В ходе визита в наш регион президент Касым-Жомарт Токаев отметил высокий уровень инфляции на продовольственные товары. Для стабилизации роста цен на продукты питания он поручил открыть полностью доступные и упорядоченные торговые площадки для сельхозпродукции.

Капсула строительства коммунального рынка и автовокзала заложена сегодня, 15 декабря. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Коммунальный рынок с автовокзалом обещают построить в Актау


В центре рынка будут предоставлены торговые места для местных сельхозпроизводителей, а также автостоянка для транспортных средств, обслуживающих междугородние и пригородные маршруты.

- В строящихся здесь сухих складах, холодильных и морозильных складах будет храниться 73 тысячи тонн продукции в год. Ожидается, что в рамках инвестпроекта будет создано 250 новых рабочих мест, - отметил заместитель акима Актау Ербол Избергенов.


Коммунальный рынок с автовокзалом обещают построить в Актау


Общая площадь земельного участка составляет 15 гектаров, из них 9,4 гектара отведено под коммунальный рынок, 5,6 гектара - под автовокзал.

На новом автовокзале будет построено здание пассажирского терминала на 750 мест. Терминал может принимать до 500 человек одновременно.



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Комментарии ( 9 )

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  • Кинст
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:43
Цитата: Kain-Livesy
по идее здесь торговые площадки должны будут предоставляться производителям продукции напрямую.

Вы думаете, что им будут предоставляться эти площадки за "спасибо"? Что-то я сомневаюсь.Будут, как и везде, платить аренду за кв/м, а это, в конечном итоге, отразится на покупателях....
 
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Бродяга (Посетители) Сегодня, 15:27
По поручению президента дан старт к распилу бабосов
 
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  • Кинст
 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 15:25
Цитата: Kain-Livesy
по идее здесь торговые площадки должны будут предоставляться производителям продукции напрямую.


Так у производителей местной продукции цены на всё выше, чем у привозной.

Даже кумыс из Татарстана везут...
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 15:24
Цитата: 12-й регион
С чего взяли, что с открытием этого базар-вокзала цены стабилизируются?

по идее здесь торговые площадки должны будут предоставляться производителям продукции напрямую. Соответственно не должно быть наценки от перекупщиков.
А как получится по факту - увидим.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 14:35
Надо было на станции Мангышлак построить автовокзал.
 
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  • Кинст
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:08
У нас что не делается - все по поручению президента.
Как бы мы жили без этого. uhmylka
Беда в том, что все потом: будет, будет, будет...
Боюсь, что не доживу. Как писал Некрасов: "Жаль лишь одно - в эту пору прекрасную, жить не придется ни мне ни тебе".
 
-1
  • Aлишeр
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Кинст (Посетители) Сегодня, 13:59
А у нас есть междугородние маршруты с большими междугородними автобусами?!!
Очередное "деньги на ветер"
 
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  • Aлишeр
 from Aktau (Посетители) Сегодня, 13:51
Цитата: malovdmitriy
Заранее парковочных мест побольше налепите

а потом сдайте их под павильоны с шаурмой.
 
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  • from Aktau
 malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 13:44
Заранее парковочных мест побольше налепите
 
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  • Aлишeр
  • Галина63
  • Бродяга
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:34
Для стабилизации роста цен на продукты питания

С чего взяли, что с открытием этого базар-вокзала цены стабилизируются?

Коммунальный рынок с автовокзалом

Базар-вокзал? lol И с чего взяли,что с его открытием, цены стабилизируются?

Коммунальный рынок с автовокзалом

Базар-вокзал? lol И с чего взяли, что с его открытием, цены стабилизируются?
 
 

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