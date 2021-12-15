Коммунальный рынок с автовокзалом обещают построить в Актау

- В строящихся здесь сухих складах, холодильных и морозильных складах будет храниться 73 тысячи тонн продукции в год. Ожидается, что в рамках инвестпроекта будет создано 250 новых рабочих мест, - отметил заместитель акима Актау Ербол Избергенов.

В ходе визита в наш регион президент Касым-Жомарт Токаев отметил высокий уровень инфляции на продовольственные товары. Для стабилизации роста цен на продукты питания он поручил открыть полностью доступные и упорядоченные торговые площадки для сельхозпродукции.Капсула строительства коммунального рынка и автовокзала заложена сегодня, 15 декабря. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.В центре рынка будут предоставлены торговые места для местных сельхозпроизводителей, а также автостоянка для транспортных средств, обслуживающих междугородние и пригородные маршруты.Общая площадь земельного участка составляет 15 гектаров, из них 9,4 гектара отведено под коммунальный рынок, 5,6 гектара - под автовокзал.На новом автовокзале будет построено здание пассажирского терминала на 750 мест. Терминал может принимать до 500 человек одновременно.