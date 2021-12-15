Пыльная буря прекратилась! Дорогу Шетпе - Жетыбай открыли

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Участок автомобильной дороги Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау, а именно, с 643 по 705 километры открыли для движения.
С 15:00 до 20:00 со стороны Шетпе и Жетыбая дежурила полиция.
В ночное время, как сообщили в полиции, стражи порядка также будут патрулировать трассу.
Водителям не советуют выезжать в дальнюю дорогу.
Напомним, дорожный локдаун был связан с плохой видимостью.
С 15:00 до 20:00 со стороны Шетпе и Жетыбая дежурила полиция.
В ночное время, как сообщили в полиции, стражи порядка также будут патрулировать трассу.
Водителям не советуют выезжать в дальнюю дорогу.
Напомним, дорожный локдаун был связан с плохой видимостью.
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