Показ национальной одежды разных народов пройдёт в Актау

Иллюстративное фото

Показ состоится 26 декабря в доме Дружбы в 15:00. Вход свободный.



- Украинское этнокультурное объединение имени Т.Г. Шевченко приглашает вас на показ национальной одежды «На волне дружбы»! Мы будем очень рады разделить с единомышленниками этот праздник красоты и самобытности! Мы познакомимся с особенностями культуры народов, населяющих наш регион, поприветствуем друг друга и в очередной раз продемонстрируем, как многообразен и одновременно с этим един народ Казахстана, - сообщили в объединении.

