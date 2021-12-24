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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 10:51

Просмотров: 420

Показ национальной одежды разных народов пройдёт в Актау

Украинское этнокультурное объединение имени Тараса Шевченко проведёт показ национальной одежды «На волне дружбы», посетить которое могут все желающие.

Иллюстративное фото
Показ состоится 26 декабря в доме Дружбы в 15:00. Вход свободный.

- Украинское этнокультурное объединение имени Т.Г. Шевченко приглашает вас на показ национальной одежды «На волне дружбы»! Мы будем очень рады разделить с единомышленниками этот праздник красоты и самобытности! Мы познакомимся с особенностями культуры народов, населяющих наш регион, поприветствуем друг друга и в очередной раз продемонстрируем, как многообразен и одновременно с этим един народ Казахстана, - сообщили в объединении.
 



Показ национальной одежды разных народов пройдёт в Актау
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