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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:57

Просмотров: 949

Обманутые дольщики обратились к властям Актау

Более сотни людей обратились за помощью в акимат, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото из доступных источников
В 2018 году компания-застройщик «Ауес и К» создала ЖСК (жилищно-строительный кооператив) и начала заключать договоры с желающими приобрести квартиры в строящемся жилом комплексе «Шахар Plaza». По условиям договора, последние должны были своевременно вносить оплату за квадратные метры, а застройщик обязуется построить дом.

Обманутые дольщики обратились к властям Актау


Как говорят обманутые дольщики, строительство ЖК должно было завершиться в декабре 2020 года. На сегодня заложен лишь фундамент одного из корпусов дома.

- Мы хотим, чтобы нам полностью достроили дом. Мы слепо верили застройщику, а он нас «кормил завтраками». Теперь же он ещё просит вложить средства, после чего продолжит строительство. В связи с этим мы просим помощи у местной администрации, - обращаются дольщики.


Аким Актау Нурдаулет Килыбай встретился и выслушал дольщиков. Он сообщил им, что застройщик в лице «Ауес и К» не имеет разрешения на привлечение средств дольщиков. Он поручил ответственным лицам держать на контроле данный вопрос.



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Комментарии ( 2 )

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  • Космос
 бобер (Посетители) Сегодня, 13:13
Мне вот интересно, а у дольщиков самих ума не хватило проверить имеется такое разрешение или нет?

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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  • Космос
  • Имярек
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:11
Чему бы грабли не учили, а серце верит в чудеса.
Сколько уже бывало обманутых дольщиков!
Часто и застройщик не виноват: цены на строительные материалы, ГСМ, транспорт растут так быстро, что не дает возможности уложиться в первоначальные сметы.
А государство благополучно открестилось от строительства жилья, тем более от обеспечения людей жильем. Капитализм однако, будь он проклят.
Так что живем по "законам джунглей".
 
 

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