Обманутые дольщики обратились к властям Актау

- Мы хотим, чтобы нам полностью достроили дом. Мы слепо верили застройщику, а он нас «кормил завтраками». Теперь же он ещё просит вложить средства, после чего продолжит строительство. В связи с этим мы просим помощи у местной администрации, - обращаются дольщики.

В 2018 году компания-застройщик «Ауес и К» создала ЖСК (жилищно-строительный кооператив) и начала заключать договоры с желающими приобрести квартиры в строящемся жилом комплексе «Шахар Plaza». По условиям договора, последние должны были своевременно вносить оплату за квадратные метры, а застройщик обязуется построить дом.Как говорят обманутые дольщики, строительство ЖК должно было завершиться в декабре 2020 года. На сегодня заложен лишь фундамент одного из корпусов дома.Аким Актау Нурдаулет Килыбай встретился и выслушал дольщиков. Он сообщил им, что застройщик в лице «Ауес и К» не имеет разрешения на привлечение средств дольщиков. Он поручил ответственным лицам держать на контроле данный вопрос.