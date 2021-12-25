«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 25 Декабря
-2...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.28 KZT
  • €1 = 490.16 KZT
  • 1 RUB = 5.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:48

Просмотров: 78

Енот-полоскун «сбежал» с места ДТП в Мангистау

Животное может находиться в районе села Шетпе.

Енот по кличке Стич (Стича). Фото предоставила хозяйка питомца
Как рассказала хозяйка енота, дорожный инцидент произошёл в ночь на 24 декабря, ориентировочно в 02:00, не доезжая пяти-восьми километров до села Шетпе.

На пути машины, в которой находились водитель, два пассажира и енот-полоскун, на проезжую часть дороги выбежала лошадь. Водитель пытался увернуться, в результате машину вынесло в кювет и три раза перевернуло. Из салона вылетели два человека и сломанная пластиковая переноска с питомцем. У двоих закрытые переломы и множественные ушибы. У самой женщины множественные ушибы.

Проезжающие машины вызвали скорую помощь и полицию.

Как говорит девушка, её питомец от страха побежал в неизвестном направлении. Поиски его закончились безуспешно. Все участники аварии переживают за енота.

Енот-полоскун «сбежал» с места ДТП в Мангистау


Хозяйка убедительно просит всех, кто обладает информацией или наблюдал животное, сообщить в WhatsApp по номеру: +7 (705) 989-16-89. Заманить его можно фундуком или сухофруктами.

Кличка енота Стич (Стича).

Приметы: окрас чёрно-серый, один глаз с бельмом на зрачке, задняя часть головы вычесана - есть небольшие проплешины, на морде выше глаз, посередине, имеется выпуклая родинка, кастрирован.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика