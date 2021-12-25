Енот-полоскун «сбежал» с места ДТП в Мангистау

Как рассказала хозяйка енота, дорожный инцидент произошёл в ночь на 24 декабря, ориентировочно в 02:00, не доезжая пяти-восьми километров до села Шетпе.На пути машины, в которой находились водитель, два пассажира и енот-полоскун, на проезжую часть дороги выбежала лошадь. Водитель пытался увернуться, в результате машину вынесло в кювет и три раза перевернуло. Из салона вылетели два человека и сломанная пластиковая переноска с питомцем. У двоих закрытые переломы и множественные ушибы. У самой женщины множественные ушибы.Проезжающие машины вызвали скорую помощь и полицию.Как говорит девушка, её питомец от страха побежал в неизвестном направлении. Поиски его закончились безуспешно. Все участники аварии переживают за енота.Хозяйка убедительно просит всех, кто обладает информацией или наблюдал животное, сообщить в WhatsApp по номеру:. Заманить его можно фундуком или сухофруктами.Кличка енота: окрас чёрно-серый, один глаз с бельмом на зрачке, задняя часть головы вычесана - есть небольшие проплешины, на морде выше глаз, посередине, имеется выпуклая родинка, кастрирован.