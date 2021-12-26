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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:55

Просмотров: 4774

«С новым годым»: надпись в центре Актау рассмешила горожан

Ошибку объяснили в акимате Актау.

Фото пользователей Lada.kz
В социальных сетях горожане активно комментируют фотографию инсталляции на платформе с пластиковыми тюльпанами на площади Ынтымак.

В городском акимате разъяснили, что во время загрузки текста сотрудником компании была допущена ошибка, которая в течение нескольких минут была сразу же исправлена.

- Приносим извинения за технические неполадки и просим отнестись с пониманием. Поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем каждой семье счастья и благополучия, - обратились в акимате.



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Комментарии ( 8 )

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  • watlow
  • Eduard666
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 бобер (Посетители) Сегодня, 16:31
А чего вы все возбудились? Какое образование, такие и надписи. Вперед к латинице!

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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Freeman81 (Посетители) Сегодня, 16:12
Цитата: motor
Нормально, до дна еще есть время, хорошо что не "С новым Гадом!"


Хорошо что не вот так Pinterest

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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  • watlow
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 Valderrama (Посетители) Сегодня, 16:10
Сотрудник компании - робот что ли? Почему безграмотность называют технической неполадкой?
Кстати что за компания? Та самая Clover Media Group?
Ну тогда это нормально!
 
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  • Сухов.
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 motor (Посетители) Сегодня, 15:39
Нормально, до дна еще есть время, хорошо что не "С новым Гадом!"
 
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 Дизель (Посетители) Сегодня, 15:23
Цитата: Фактор и Я
уже нет того класса высокообразованных кадров на смену им пришли какие-то "пещерного и отсталого"рода индивидуумы мало того,что вообще безграмотные но и с отсутствием полного мышления и интеллекта вот ,что вызывает только опасения за будущее такой страны!!!!

Это происки 30 летней "независимости",РК и тех "умных голов" которые всё ещё пытаются внедрить латиницу...

ВОТ!, тогда ещё смешнее будет!.. popa

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 15:00
Увы тут уже не до смеха,а вызывает только испанский стыд за то, что как за 30 лет недоразвитости не путать с независимостью...так низко пала сама культура речи и правописания...в бытность уютного но ушедшего в далёкую историю славного города Шевченко такое и близко не было бы возможно!!! Да и привлекли к дисциплинарному взысканию,а сейчас уровень образования у нас на нуле и скатился со всякого рода реформами образования ниже плинтуса... уже нет того класса высокообразованных кадров на смену им пришли какие-то "пещерного и отсталого"рода индивидуумы мало того,что вообще безграмотные но и с отсутствием полного мышления и интеллекта вот ,что вызывает только опасения за будущее такой страны!!!!
 
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 Xpert (Посетители) Сегодня, 14:16
Уже давно относимся С ПОНИМАНИЕМ, что власть не компетентна.
 
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 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 14:12
Эти специалисты по украшению никак не могут успокоиться, постоянно о себе напоминают))) может это их главная цель - прославиться своей глупостью)))
 
 

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