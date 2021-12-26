«С новым годым»: надпись в центре Актау рассмешила горожан

- Приносим извинения за технические неполадки и просим отнестись с пониманием. Поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем каждой семье счастья и благополучия, - обратились в акимате.

В социальных сетях горожане активно комментируют фотографию инсталляции на платформе с пластиковыми тюльпанами на площади Ынтымак.В городском акимате разъяснили, что во время загрузки текста сотрудником компании была допущена ошибка, которая в течение нескольких минут была сразу же исправлена.