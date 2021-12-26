Новые качели за 2,5 миллиона сломали на площади в Актау

- Нет слов просто. На площади явно работают все камеры наблюдения и вычислить этих беспредельщиков не составило бы труда, но почему-то полиция даже не шевелится, - задалась вопросом местная жительница Галия.

- Теперь компания ТОО «Clover media group» будет проводить восстановительные работы, - отметили в акимате.

Малая архитектурная форма «Современная юрта» за 2 756 699 тенге осталась не тронута.

Горожане возмутились отношением вандалов, которые сломали незаконченный объект «Качели» на центральной площади Ынтымак, который устанавливает ТОО «Clover media group».В городской администрации сообщили, что малая архитектурная форма «Качели» ещё не принята на баланс.Стоимость малой архитектурной формы «Качели» составляет 2 553 441 тенге.