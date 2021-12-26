Новые качели за 2,5 миллиона сломали на площади в Актау

Фото предоставили в городском акимате
Горожане возмутились отношением вандалов, которые сломали незаконченный объект «Качели» на центральной площади Ынтымак, который устанавливает ТОО «Clover media group».
В городской администрации сообщили, что малая архитектурная форма «Качели» ещё не принята на баланс.
Стоимость малой архитектурной формы «Качели» составляет 2 553 441 тенге.
- Нет слов просто. На площади явно работают все камеры наблюдения и вычислить этих беспредельщиков не составило бы труда, но почему-то полиция даже не шевелится, - задалась вопросом местная жительница Галия.
В городской администрации сообщили, что малая архитектурная форма «Качели» ещё не принята на баланс.
- Теперь компания ТОО «Clover media group» будет проводить восстановительные работы, - отметили в акимате.
Стоимость малой архитектурной формы «Качели» составляет 2 553 441 тенге.
Малая архитектурная форма «Современная юрта» за 2 756 699 тенге осталась не тронута.