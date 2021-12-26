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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:40

Просмотров: 1209

Новые качели за 2,5 миллиона сломали на площади в Актау

Ещё не принятая на баланс малая архитектурная форма «Качели» пострадала от рук неизвестных.

Фото предоставили в городском акимате
Горожане возмутились отношением вандалов, которые сломали незаконченный объект «Качели» на центральной площади Ынтымак, который устанавливает ТОО «Clover media group».

- Нет слов просто. На площади явно работают все камеры наблюдения и вычислить этих беспредельщиков не составило бы труда, но почему-то полиция даже не шевелится, - задалась вопросом местная жительница Галия.


Новые качели за 2,5 миллиона сломали на площади в Актау


В городской администрации сообщили, что малая архитектурная форма «Качели» ещё не принята на баланс.

- Теперь компания ТОО «Clover media group» будет проводить восстановительные работы, - отметили в акимате.


Стоимость малой архитектурной формы «Качели» составляет 2 553 441 тенге.

Новые качели за 2,5 миллиона сломали на площади в Актау

Малая архитектурная форма «Современная юрта» за 2 756 699 тенге осталась не тронута.



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Комментарии ( 5 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 17:32
Если сие чудо можно назвать качелями???? То я блин Папа римский!!! Да это то качелями то трудно назвать... очередная бутафория прилепленная не к месту к новогодней инсталляции. Видели мы это убожества ещё вчера на площади когда на нём умудрились залезть аж три пещерных индивидуума ....ещё пытались на этих качелях ....которые даже одного крупногабаритного не выдержат там расскачиваться!!! С нашим сейчас менталитетом и недоразвитостью некоторых индивидуумов то им такие качели строго настрого противопоказаны!!!
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 16:27
Качели это красиво это класно.но эти звери все сломает воспитания 0.таким камни надо ставить они и их сломают. Полиция не работает то пешеходов сбивают то это ломают скоро до ёлки доберутся.жестоко канешно но пора отстрел этих диких зверей делать
 
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  • Ирон
  • axel070
 watlow (Посетители) Сегодня, 16:01
На площади явно работают все камеры наблюдения

А с чего вы взяли что они работают?
Они по всему городу как бутафория висят.
 
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  • Сухов.
  • Банкир
  • Ирон
  • axel070
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  • Жанар
 Дизель (Посетители) Сегодня, 15:54
Малая архитектурная форма «Современная юрта» за 2 756 699 тенге осталась не тронута.

"Доберутся" и до неё, разломают дикарьё аулбайное...

Что говорить когда на глазах в центре города всё рушат,и ломают, то о каком сознании и культуре воспитания можно говорить?!...
Тридцать лет "независимости", и тупого сознания понаехавшего населения...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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  • Ирон
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:47
Отсутствие джунглей в нашем крае с лихвой компенсируется изобилием дикарей.
Печально!
 
 

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