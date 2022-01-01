Аэропорт и Морпорт «заминировали» в Актау

По информации ведомства, 1 января на пульт 102 поступило сообщение о заминировании Международного аэропорта Актау и Актауского морского торгового порта.По данному факту подняты все службы государственных органов области. Проведена эвакуация граждан и персонала.В ходе проведённых мероприятий предметов, представляющих опасность взрыва, не обнаружено.Деятельность объектов возобновлена в штатном режиме.Подозреваемый задержан, ведётся досудебное расследование.