Жители Мангистау вышли на митинг из-за цен на автогаз

Мангистаусцы не согласны с ценовой политикой местных властей в связи с резким скачком цен на сжиженный газ.Митинги, по сообщениям читателей, проходят в Жанаозене, сёлах Акшукур и Курык.В управление внутренней политики акимата Мангистауской области сообщили, что сегодня, 2 января, в 11:00 около здания ЗАГСа в Жанаозене собрались автовладельцы по вопросу снижения цены на сжиженный газ. С собравшимися провели разъяснительную беседу исполняющий обязанности акима города Галым Байжанов, заместитель акима города Жанабай Аймагамбетов, также представители правоохранительных органов.Им было разъяснено состояние дел по реализации сжиженного газа и дано разъяснение Закона РК «Об организации мирных собраний», в частности, о том, что их действия незаконны, так как необходимо уведомлять местный исполнительный орган за пять рабочих дней до проведения собрания. Представители городского акимата предложили собравшимся изложить свои требования в письменном виде. Ведётся разъяснительная работа.