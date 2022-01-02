Причину роста цен на газ в Мангистау назвали в акимате

- На сегодняшний день сжиженный газ на электронных торговых площадках продаётся по максимальной цене - 85 тенге за литр без учёта операционных расходов предпринимателей. В целом цены будут формироваться самим рынком в соответствии со спросом и предложением. Акимат не участвует в регулировании цен на газ, так как данный товар относится к конкурентной среде. При этом, в случае возникновения фактов необоснованного завышения цен со стороны индивидуальных предпринимателей, департамент Агентства страны по защите конкуренции принимает административные меры, - объяснил руководитель управления энергетики и ЖКХ региона.

- Это позволит модернизировать единственный в регионе Казахский газоперерабатывающий завод, производящий газ с 1973 года. На сегодняшний день износ основного оборудования завода составляет 90%. Выход из строя данного завода грозит полным прекращением поставок сжиженного нефтяного газа в регион. Поэтому в дальнейшем будет построен новый современный завод с целью полного обеспечения региона, - рассказал чиновник.

- На сегодняшний день в регионе имеется необходимый объём газа, заводы-производители работают в штатном режиме. Поставка газа осуществляется согласно графику, - дополнил Бердибек Картбаев.

По словам Бердибека Картбаева, с 1 января 2022 года 100 процентов сжиженного газа реализуется посредством электронной торговли. Это и стало причиной роста цен на сжиженный газ.При этом, стоимость газа в среднем по стране составляет 110 тенге за литр, в Атырауской области - 115 тенге, в Уральске - 120 тенге.В настоящее время по области цены на газ варьируются от 95 до 115 тенге.Как говорит Бердибек Картбаев, переход к электронной торговле повысит инвестиционную привлекательность отрасли и сформирует экономически обоснованные цены на сжиженный газ.Завод в месяц производит 14,5 тысячи тонн сжиженного газа. Однако, в связи с тем, что объём потребления области составляет 18,0 тысяч тонн в месяц, завод полностью не покрывает потребность региона. Поэтому дополнительно из-за пределов области осуществляется поставка 3,5 тысяч тонн газа.