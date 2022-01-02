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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:07

Просмотров: 2092

Причину роста цен на газ в Мангистау назвали в акимате

Ситуацию касательно повышения стоимости голубого топлива прокомментировал руководитель управления энергетики и ЖКХ региона Бердибек Картбаев.

Фото из доступных источников
По словам Бердибека Картбаева, с 1 января 2022 года 100 процентов сжиженного газа реализуется посредством электронной торговли. Это и стало причиной роста цен на сжиженный газ.

При этом, стоимость газа в среднем по стране составляет 110 тенге за литр, в Атырауской области - 115 тенге, в Уральске - 120 тенге.

В настоящее время по области цены на газ варьируются от 95 до 115 тенге.

- На сегодняшний день сжиженный газ на электронных торговых площадках продаётся по максимальной цене - 85 тенге за литр без учёта операционных расходов предпринимателей. В целом цены будут формироваться самим рынком в соответствии со спросом и предложением. Акимат не участвует в регулировании цен на газ, так как данный товар относится к конкурентной среде. При этом, в случае возникновения фактов необоснованного завышения цен со стороны индивидуальных предпринимателей, департамент Агентства страны по защите конкуренции принимает административные меры, - объяснил руководитель управления энергетики и ЖКХ региона.


Как говорит Бердибек Картбаев, переход к электронной торговле повысит инвестиционную привлекательность отрасли и сформирует экономически обоснованные цены на сжиженный газ.

Причину роста цен на газ в Мангистау назвали в акимате


- Это позволит модернизировать единственный в регионе Казахский газоперерабатывающий завод, производящий газ с 1973 года. На сегодняшний день износ основного оборудования завода составляет 90%. Выход из строя данного завода грозит полным прекращением поставок сжиженного нефтяного газа в регион. Поэтому в дальнейшем будет построен новый современный завод с целью полного обеспечения региона, - рассказал чиновник.


Завод в месяц производит 14,5 тысячи тонн сжиженного газа. Однако, в связи с тем, что объём потребления области составляет 18,0 тысяч тонн в месяц, завод полностью не покрывает потребность региона. Поэтому дополнительно из-за пределов области осуществляется поставка 3,5 тысяч тонн газа.

- На сегодняшний день в регионе имеется необходимый объём газа, заводы-производители работают в штатном режиме. Поставка газа осуществляется согласно графику, - дополнил Бердибек Картбаев.



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Комментарии ( 5 )

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  • Шевченко 81
  • Сухов.
  • GuF
 Дизель (Посетители) Сегодня, 17:34
Цитата: Lokki_13
За 30 лет независимости..... Не смогли построить новый перерабатывающий завод.

Новый ГПЗ был построен на станции Опорная компанией "КАСКО" ещё в 2012 году, и оставалась малая часть что бы его запустить, но вмешалась
клановая политика верхних правителей РК, и "КАСКО", была прихватизированна алигархами казмунай газ, молдован погнали из РК, и начались судебные разборки с бывшими хозяевами копании "КАСКО", а завод так и не запустили, было разворовано оборудование и кабельные линии на металлолом местными аборегенами, и самой охраной объекта, а сейчас приходится читать "новые легенды" про новогодние проблемы с газом, от Ёкимата...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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  • Дизель
  • синдбад
  • Шевченко 81
  • Ну Ну
 Космос (Посетители) Сегодня, 16:19
Чиновники из всех своих обязанностей оставили себе к исполнению только одну - объяснять народу, почему растут цены! ))))))))))))
 
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  • Lokki_13
  • Дизель
 Gor (Посетители) Сегодня, 16:00
Это позволит модернизировать единственный в регионе Казахский газоперерабатывающий завод

Очередной карман модернизируют.
 
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  • Космос
  • diger
  • Ирон
  • zhanino
  • Raiders
  • Шевченко 81
 Lokki_13 (Посетители) Сегодня, 15:59
За 30 лет независимости..... Не смогли построить новый перерабатывающий завод. За то смогли развалить к чертям собачьим всё что было построено при СССР. Теперь государство почти по всем значимым направлениям умывает руки. Типа крутитесь сами как хотите. И список очень длинный того что государство бросил в угоду олигархам. А народ? А что народ? Как нибудь переварить....
 
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  • Ирон
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 15:35
АЛЛО... сжиженный газ от производителя и на торгах продается с ценой килограмм/тона а вот килограмм пропана в объёме примерно 1,8 литров!!!
 
 

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