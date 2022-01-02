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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:50

Просмотров: 646

Люди сидят на «огрызке»: чиновники снова пообещали установить новые скамейки

Решение проблемы с отсутствием лавочек на аллее в 11 микрорайоне планируется в этом году.

Фото жительницы дома №37
Прохожим на аллее между домом №37 и школой-гимназией №4 приходится постоянно присаживаться на «огрызке» от лавочки.

- Я неоднократно наблюдаю, когда женщины или мужчины с большими сумками просто присаживаются отдохнуть на несчастных опорах. Это полный беспорядок. Центр города, аллея, и такая убогая картина, - высказала своё возмущение жительница дома №37.


В городском акимате по данному поводу сказали, что установка лавочек на данной территории будет проводиться по намеченному плану на 2022 год.

Люди сидят на «огрызке»: чиновники снова пообещали установить новые скамейки


Напомним, на аллее 11 микрорайона Актау исчезла последняя лавочка.

В городском акимате обещали восстановить их в 2021 году.

Люди возмущены неисполнением обязательств чиновников.



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Комментарии ( 2 )

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шевченко (Посетители) Сегодня, 23:12
Раз уж о лавочках....
В сквере у флага заменили удобные скамьи на новые неудобные. Перебор с инициативами...

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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watlow (Посетители) Сегодня, 22:17
А заасфальтировать эту, так называемую аллею не планируют? Центр города и в таком виде, не стыдно акимат?
 
 

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