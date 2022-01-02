Люди сидят на «огрызке»: чиновники снова пообещали установить новые скамейки

Фото жительницы дома №37
Прохожим на аллее между домом №37 и школой-гимназией №4 приходится постоянно присаживаться на «огрызке» от лавочки.
В городском акимате по данному поводу сказали, что установка лавочек на данной территории будет проводиться по намеченному плану на 2022 год.
Напомним, на аллее 11 микрорайона Актау исчезла последняя лавочка.
В городском акимате обещали восстановить их в 2021 году.
Люди возмущены неисполнением обязательств чиновников.
- Я неоднократно наблюдаю, когда женщины или мужчины с большими сумками просто присаживаются отдохнуть на несчастных опорах. Это полный беспорядок. Центр города, аллея, и такая убогая картина, - высказала своё возмущение жительница дома №37.
В городском акимате по данному поводу сказали, что установка лавочек на данной территории будет проводиться по намеченному плану на 2022 год.
Напомним, на аллее 11 микрорайона Актау исчезла последняя лавочка.
В городском акимате обещали восстановить их в 2021 году.
Люди возмущены неисполнением обязательств чиновников.