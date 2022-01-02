Люди сидят на «огрызке»: чиновники снова пообещали установить новые скамейки

- Я неоднократно наблюдаю, когда женщины или мужчины с большими сумками просто присаживаются отдохнуть на несчастных опорах. Это полный беспорядок. Центр города, аллея, и такая убогая картина, - высказала своё возмущение жительница дома №37.

Прохожим на аллее между домом №37 и школой-гимназией №4 приходится постоянно присаживаться на «огрызке» от лавочки.В городском акимате по данному поводу сказали, что установка лавочек на данной территории будет проводиться по намеченному плану на 2022 год.Напомним, на аллее 11 микрорайона Актау исчезла последняя лавочка.В городском акимате обещали восстановить их в 2021 году.Люди возмущены неисполнением обязательств чиновников.