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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:49

Просмотров: 1971

В аэропорту Актау сняли на видео прибытие военно-транспортных бортов

Два военно-транспортных борта прибыли в аэропорт Актау. Самолеты снял на видео очевидец.

Аэропорт Актау
Автор видео сообщил, что военно-транспортные борта прибыли в аэропорт Актау сегодня, 3 января. По словам очевидца, в воздушной гавани приземлились два самолета.



Напомним, ранее СМИ сообщали о переброске бойцов Нацгвардии в Мангистау.

Ранее житель снял на видео автобусы в аэропорту и сообщил, что в регион прибыло «подкрепление» Нацгвардии.

Митинги проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре и других населенных пунктах региона из-за повышения с 1 января стоимости газа до 120 тенге.

В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.



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Комментарии ( 3 )

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diger (Посетители) Сегодня, 18:14
Армия значит для народа????
 
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  • Сухов.
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 Дизель (Посетители) Сегодня, 17:57
ДА!, не хороший год тигра, не здоровая назревает ситуация, раз вояк подтянули, 16 декабря только что было десятилетие расстрела Узеньских декабристов...
НЕ!, дай бог ещё такое повторится... prey

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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 Бродяга (Посетители) Сегодня, 17:55
Грёбанные чинуши.
 
 

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