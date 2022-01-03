В аэропорту Актау сняли на видео прибытие военно-транспортных бортов

Аэропорт Актау
Автор видео сообщил, что военно-транспортные борта прибыли в аэропорт Актау сегодня, 3 января. По словам очевидца, в воздушной гавани приземлились два самолета.
Напомним, ранее СМИ сообщали о переброске бойцов Нацгвардии в Мангистау.
Ранее житель снял на видео автобусы в аэропорту и сообщил, что в регион прибыло «подкрепление» Нацгвардии.
Митинги проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре и других населенных пунктах региона из-за повышения с 1 января стоимости газа до 120 тенге.
В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.
Напомним, ранее СМИ сообщали о переброске бойцов Нацгвардии в Мангистау.
Ранее житель снял на видео автобусы в аэропорту и сообщил, что в регион прибыло «подкрепление» Нацгвардии.
Митинги проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре и других населенных пунктах региона из-за повышения с 1 января стоимости газа до 120 тенге.
В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.