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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 13:37

Просмотров: 5118

Сообщается о переброске бойцов Нацгвардии в Мангистау, в облакимате «такой информации нет»

Сообщается о переброске бойцов Национальной гвардии в Мангистаускую область, в областном акимате «такой информации нет», передает корреспондент агентства «КазТаг».

Фото агентства КазТАГ
Как сообщает «КазТаг», авиаборты Нацгвардии вылетели в Актау.

- Авиаборты Нацгвардии вылетели, наверное, уже в Актау. Два борта точно, - говорится в сообщении, поступившем в понедельник в редакцию агентства «КазТаг».

«КазТаг» направило обращения к официальному представителю министерства внутренних дел Нурдильде Оразу, на официальный номер WhatsApp пресс-службы МВД, а также в пресс-службы департамента полиции и акима Мангистауской области с просьбой подтвердить, опровергнуть или прокомментировать эту информацию.

«У меня такой информации нет», - прокомментировал редакции агентства пресс-секретарь акима Мангистауской области Серикжан Ерментаев.

Представители полиции на момент подготовки данного материала не прокомментировали указанную информацию.

Тем временем в Сети появилось видео событий, происходящих на площади Ынтымак.






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Комментарии ( 2 )

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  • Сухов.
  • rastolkuy
  • Ed Word
 Дизель (Посетители) Сегодня, 13:51
«У меня такой информации нет», - прокомментировал редакции агентства пресс-секретарь акима Мангистауской области Серикжан Ерментаев.

Шифруется конечно!, Прилетели конечно вышибалы, народ разгонять... kill
НО!, "хозяева жизни", пошли на попятную...
Поняли опасно так поднимать цены на авто газ и на ВСЁ!, с начала года...
Народ области дружно встал на защиту себя...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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  • Сухов.
  • rastolkuy
 GuF (Посетители) Сегодня, 13:45
сейчас инет везде отключат и моросить начнет не зря же СОРМ внедриили
 
 

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