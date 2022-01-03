Сообщается о переброске бойцов Нацгвардии в Мангистау, в облакимате «такой информации нет»

Фото агентства КазТАГ
Как сообщает «КазТаг», авиаборты Нацгвардии вылетели в Актау.
- Авиаборты Нацгвардии вылетели, наверное, уже в Актау. Два борта точно, - говорится в сообщении, поступившем в понедельник в редакцию агентства «КазТаг».
«КазТаг» направило обращения к официальному представителю министерства внутренних дел Нурдильде Оразу, на официальный номер WhatsApp пресс-службы МВД, а также в пресс-службы департамента полиции и акима Мангистауской области с просьбой подтвердить, опровергнуть или прокомментировать эту информацию.
«У меня такой информации нет», - прокомментировал редакции агентства пресс-секретарь акима Мангистауской области Серикжан Ерментаев.
Представители полиции на момент подготовки данного материала не прокомментировали указанную информацию.
Тем временем в Сети появилось видео событий, происходящих на площади Ынтымак.
- Авиаборты Нацгвардии вылетели, наверное, уже в Актау. Два борта точно, - говорится в сообщении, поступившем в понедельник в редакцию агентства «КазТаг».
«КазТаг» направило обращения к официальному представителю министерства внутренних дел Нурдильде Оразу, на официальный номер WhatsApp пресс-службы МВД, а также в пресс-службы департамента полиции и акима Мангистауской области с просьбой подтвердить, опровергнуть или прокомментировать эту информацию.
«У меня такой информации нет», - прокомментировал редакции агентства пресс-секретарь акима Мангистауской области Серикжан Ерментаев.
Представители полиции на момент подготовки данного материала не прокомментировали указанную информацию.
Тем временем в Сети появилось видео событий, происходящих на площади Ынтымак.