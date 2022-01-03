А. Мамин: По поручению Главы государства правительство примет меры по ситуации в Мангистау





В целях исполнения поручения Главы государства Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.- Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа со 120 до 85-90 тенге за литр, - сообщается на сайте Премьер-министра.Также в сообщении говорится, что будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров.- Правительство, акимат Мангистауской области совместно с органами прокуратуры примут меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка, - говорится на сайте.Жители Актау собрались сегодня, 3 января, на площади Ынтымак с требованием снизить цены на сжиженный газ. Возмущенные сообщили о том, что на площади есть проблемы с интернетом.Некоторые рабочие Мангистау пригрозили забастовками, если цены на газ не стабилизируются.Жители поселка Курык перекрыли дороги.Фото и видео очевидцев событий.