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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 13:21

Просмотров: 281

А. Мамин: По поручению Главы государства правительство примет меры по ситуации в Мангистау

Распоряжением Премьер-Министра РК А. Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Об этом сообщает сайт primeminister.kz.

Площадь "Ынтымак" 3 января
В целях исполнения поручения Главы государства Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.

- Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа со 120 до 85-90 тенге за литр, - сообщается на сайте Премьер-министра.

Также в сообщении говорится, что будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров.

- Правительство, акимат Мангистауской области совместно с органами прокуратуры примут меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка, - говорится на сайте.

Жители Актау собрались сегодня, 3 января, на площади Ынтымак с требованием снизить цены на сжиженный газ. Возмущенные сообщили о том, что на площади есть проблемы с интернетом.

Некоторые рабочие Мангистау пригрозили забастовками, если цены на газ не стабилизируются.



Жители поселка Курык перекрыли дороги.

А. Мамин: По поручению Главы государства правительство примет меры по ситуации в Мангистау


Фото и видео очевидцев событий.



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