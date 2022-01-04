Уральцы снова вышли в поддержку жанаозенцев и с требованием снизить цены

Фото портала «Мой ГОРОД»
Сегодня, 4 января, уральцы начали собираться на парковке гипермаркета «Дина», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Люди говорят, что устали от повышения цен на продукты первой необходимости, газа, бензина и коммунальных услуг. Полицейские предупредили митингующих об ответственности за нарушение общественного порядка и правил дорожного движения.
– Сюда весь Уральск придёт, нас много. Мы здесь собрались не только, чтобы поддержать жанаозенцев, но также выразить своё недовольство по поводу повышения цен на продукты, газ, бензин, но заработная плата остаётся на одном уровне. Это сказывается на благополучии каждой семьи. Мы ни в коем случае не собираемся устраивать беспорядки, нарушать общественный порядок и правила дорожного движения. Мы против нынешней политики, молчать больше не можем! - говорят собравшиеся.
- Почему вы не думаете о Жанаозене?! Там, между прочим, тоже уральские ребята ходят, самолёты не летают, связи нет. О ситуации с газом всё известно, но дорожает не только газ. Сегодня одни цены, завтра - другие, например, мясо. Почему оно дорогое? Вы не знаете ответа ни на один вопрос. Ничего решить не можете. Тогда зачем вы пришли сюда? - говорят собравшиеся акиму Уральска Абату Шыныбекову.
К митингующим приехали прокурор Уральска Артур Шокпанов и заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов.
- Мы граждане одной страны, пришли сюда, чтобы выслушать вас, мы вместе с вами, - сказал замакима области.
Между тем площадь Абая, где этой ночью проходил протест, сегодня с самого утра закрыта силовиками. По периметру стоят полицейские, которые не пускают горожан даже пройти мимо площади.
- Обеспечиваем общественный порядок, - коротко отвечают силовики на вопрос о причине закрытия главной площади Уральска.
Заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин призвал людей к спокойствию и не поддаваться на провокации.
- Я сам здесь родился и вырос. Нет проблем, которые удалось бы решить в один миг. Вы сказали о своей проблеме, она будет решаться. Зачем закрывать дорогу? - сказал Жаншин.
Среди митингующих был разговор о закрытии автодороги. Отметим, что по дороге у парковки, где собрались митингующие, проходит трасса республиканского значения Самара-Шымкент.
Напомним, ночью 3 января около 23:00 уральцы собрались на площади Абая поддержать жанаозенцев.
Люди говорят, что устали от повышения цен на продукты первой необходимости, газа, бензина и коммунальных услуг. Полицейские предупредили митингующих об ответственности за нарушение общественного порядка и правил дорожного движения.
– Сюда весь Уральск придёт, нас много. Мы здесь собрались не только, чтобы поддержать жанаозенцев, но также выразить своё недовольство по поводу повышения цен на продукты, газ, бензин, но заработная плата остаётся на одном уровне. Это сказывается на благополучии каждой семьи. Мы ни в коем случае не собираемся устраивать беспорядки, нарушать общественный порядок и правила дорожного движения. Мы против нынешней политики, молчать больше не можем! - говорят собравшиеся.
- Почему вы не думаете о Жанаозене?! Там, между прочим, тоже уральские ребята ходят, самолёты не летают, связи нет. О ситуации с газом всё известно, но дорожает не только газ. Сегодня одни цены, завтра - другие, например, мясо. Почему оно дорогое? Вы не знаете ответа ни на один вопрос. Ничего решить не можете. Тогда зачем вы пришли сюда? - говорят собравшиеся акиму Уральска Абату Шыныбекову.
К митингующим приехали прокурор Уральска Артур Шокпанов и заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов.
- Мы граждане одной страны, пришли сюда, чтобы выслушать вас, мы вместе с вами, - сказал замакима области.
Между тем площадь Абая, где этой ночью проходил протест, сегодня с самого утра закрыта силовиками. По периметру стоят полицейские, которые не пускают горожан даже пройти мимо площади.
- Обеспечиваем общественный порядок, - коротко отвечают силовики на вопрос о причине закрытия главной площади Уральска.
Заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин призвал людей к спокойствию и не поддаваться на провокации.
- Я сам здесь родился и вырос. Нет проблем, которые удалось бы решить в один миг. Вы сказали о своей проблеме, она будет решаться. Зачем закрывать дорогу? - сказал Жаншин.
Среди митингующих был разговор о закрытии автодороги. Отметим, что по дороге у парковки, где собрались митингующие, проходит трасса республиканского значения Самара-Шымкент.
Напомним, ночью 3 января около 23:00 уральцы собрались на площади Абая поддержать жанаозенцев.
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