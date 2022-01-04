В Уральске люди вышли на площадь поддержать жанаозенцев

Фото портала «Мой ГОРОД»
Ночью 3 января около 23:00 уральцы собрались на площади Абая, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Они решили поддержать бастующих из-за повышения цены на сжиженный газ жителей Жанаозена Мангистауской области. Собравшиеся требовали, чтобы к ним вышел аким города, с его заместителем Мирбулатом Нуржановым они отказались разговаривать.
– Дорожает всё, не только газ, но и продукты, бензин, проезд и комуслуги. Вы ничего не решаете. Требуем, чтобы к нам вышел аким города, - заявили митингующие.
Издание отмечает, что полицейских и спецназовцев на площади было больше, чем самих собравшихся. Стражи порядка перекрыли проспект Н.Назарбаева от улицы Сарайшык до улицы Досмухамбетова. На место прибыл начальник департамента полиции ЗКО генерал Махсудхан Аблазимов. Он в разговор не вступал и держался в сторонке. С митингующими диалог вёл его заместитель Жанболат Жаншин.
- Мы решили высказаться, вы же знаете, как живут люди. Или не знаете? Если знаете, то почему боитесь? Сейчас мы соберёмся и выскажемся, - говорил один из собравшихся.
К слову, митингующие пожаловались, что полицейские не пускают других уральцев, желающих поддержать жанаозенцев.
Жанболат Жаншин предложил собравшимся записать видеообращение и разойтись по домам.
- Мы, жители Уральска, собрались здесь, чтобы поддержать жанаозенцев, потому что газ дорогой, продукты питания дорогие, положение у людей очень плохое (...) Мы проводим мирный митинг. Уважаемый президент, послушайте народ, будьте вместе с народом. Вы не сможете прожить как мы на 60-70 тысяч тенге в месяц. Газ - 50! - сказал один из собравшихся.
В 1:35 уральцы начали расходиться.
Они решили поддержать бастующих из-за повышения цены на сжиженный газ жителей Жанаозена Мангистауской области. Собравшиеся требовали, чтобы к ним вышел аким города, с его заместителем Мирбулатом Нуржановым они отказались разговаривать.
– Дорожает всё, не только газ, но и продукты, бензин, проезд и комуслуги. Вы ничего не решаете. Требуем, чтобы к нам вышел аким города, - заявили митингующие.
Издание отмечает, что полицейских и спецназовцев на площади было больше, чем самих собравшихся. Стражи порядка перекрыли проспект Н.Назарбаева от улицы Сарайшык до улицы Досмухамбетова. На место прибыл начальник департамента полиции ЗКО генерал Махсудхан Аблазимов. Он в разговор не вступал и держался в сторонке. С митингующими диалог вёл его заместитель Жанболат Жаншин.
- Мы решили высказаться, вы же знаете, как живут люди. Или не знаете? Если знаете, то почему боитесь? Сейчас мы соберёмся и выскажемся, - говорил один из собравшихся.
К слову, митингующие пожаловались, что полицейские не пускают других уральцев, желающих поддержать жанаозенцев.
Жанболат Жаншин предложил собравшимся записать видеообращение и разойтись по домам.
- Мы, жители Уральска, собрались здесь, чтобы поддержать жанаозенцев, потому что газ дорогой, продукты питания дорогие, положение у людей очень плохое (...) Мы проводим мирный митинг. Уважаемый президент, послушайте народ, будьте вместе с народом. Вы не сможете прожить как мы на 60-70 тысяч тенге в месяц. Газ - 50! - сказал один из собравшихся.
В 1:35 уральцы начали расходиться.