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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:30

Просмотров: 1741

В Уральске люди вышли на площадь поддержать жанаозенцев

Уральцы вышли на площадь и требуют снизить стоимость сжиженного газа до 50 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото портала «Мой ГОРОД»
Ночью 3 января около 23:00 уральцы собрались на площади Абая, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Они решили поддержать бастующих из-за повышения цены на сжиженный газ жителей Жанаозена Мангистауской области. Собравшиеся требовали, чтобы к ним вышел аким города, с его заместителем Мирбулатом Нуржановым они отказались разговаривать.

– Дорожает всё, не только газ, но и продукты, бензин, проезд и комуслуги. Вы ничего не решаете. Требуем, чтобы к нам вышел аким города, - заявили митингующие.



Издание отмечает, что полицейских и спецназовцев на площади было больше, чем самих собравшихся. Стражи порядка перекрыли проспект Н.Назарбаева от улицы Сарайшык до улицы Досмухамбетова. На место прибыл начальник департамента полиции ЗКО генерал Махсудхан Аблазимов. Он в разговор не вступал и держался в сторонке. С митингующими диалог вёл его заместитель Жанболат Жаншин.

- Мы решили высказаться, вы же знаете, как живут люди. Или не знаете? Если знаете, то почему боитесь? Сейчас мы соберёмся и выскажемся, - говорил один из собравшихся.



К слову, митингующие пожаловались, что полицейские не пускают других уральцев, желающих поддержать жанаозенцев.

Жанболат Жаншин предложил собравшимся записать видеообращение и разойтись по домам.

- Мы, жители Уральска, собрались здесь, чтобы поддержать жанаозенцев, потому что газ дорогой, продукты питания дорогие, положение у людей очень плохое (...) Мы проводим мирный митинг. Уважаемый президент, послушайте народ, будьте вместе с народом. Вы не сможете прожить как мы на 60-70 тысяч тенге в месяц. Газ - 50! - сказал один из собравшихся.

В 1:35 уральцы начали расходиться.



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Комментарии ( 2 )

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Askar_M (Посетители) Сегодня, 12:24
чтобы поддержать жанаозенцев, потому что газ дорогой, продукты питания дорогие, положение у людей очень плохое


Надо не цены пытаться сдерживать, а уровень жизни населения поднимать!
Неправильно построенная экономика приводит к таким последствиям.

Я давно говорил, что все нефте газо добывающие и перерабатывающие компании должны принадлежать народу, а не частным лицам!
 
-1
  • Ashat
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Дизель (Посетители) Сегодня, 11:58
Оказывается дружный народ в Казахстане, оказывает солидарность нашему региону, против клановых хапуг!!!.
И!, это радует, что бы так было всегда!...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам, за 30 летний развал СССР..
 
 

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