Аэропорт Актау находится под охраной пограничной службы КНБ

На данный момент в аэропорту Актау для защиты и охраны объекта, а также находящихся на территории людей работают специально обученные сотрудники отдела мобильных действий специального назначения (ОМДСН).- Личным составом отдела мобильных действий специального назначения департамента ПС по Мангистауской области КНБ РК осуществляет охрану объекта государственной важности аэропорта Актау, а также обеспечение безопасности местного населения, - прокомментировал Мереке Аймаганбетов начальник ОМДСН.Сотрудники отдела МДСН сосредоточены на важных точках территории аэропорта: паспортном контроле, контрольно-пропускном пункте, а также вышке Казаэронавигации. Напомним, что с 4 по 7 января аэропорт Актау был вынужден приостановить полёты из-за чрезвычайного положения. Но не смотря на это, в здании находились сотрудники аэропорта, а также пассажиры отмененных рейсов, которых разместили в отеле при аэропорте до возобновления вылетов.- Так как аэропорт считается стратегическим объектом, руководство аэропорта приняло решение усилить меры безопасности, авиационной безопасности, мы безмерно благодарны службе Комитета национальной безопасности, которая взяла на себя охрану, защиту стратегически важного объекта, - отметила Меруерт Жолдыбаева, и.о. генерального директора Международного аэропорта Актау.