«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 16 Января
+3...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.84 KZT
  • €1 = 498.2 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:16

Просмотров: 196

Аэропорт Актау находится под охраной пограничной службы КНБ

Департамент пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Мангистауской области принял на себя обязательства по охране международного аэропорта Актау. В руководстве департамента погранслужбы опровергли распространяемую пользователями информацию о том, что стратегический объект находится под охраной войск ОДКБ.

Аэропорт по охраной. Фото предоставлено пресс-центром департамента
На данный момент в аэропорту Актау для защиты и охраны объекта, а также находящихся на территории людей работают специально обученные сотрудники отдела мобильных действий специального назначения (ОМДСН).

- Личным составом отдела мобильных действий специального назначения департамента ПС по Мангистауской области КНБ РК осуществляет охрану объекта государственной важности аэропорта Актау, а также обеспечение безопасности местного населения, - прокомментировал Мереке Аймаганбетов начальник ОМДСН.

Аэропорт Актау находится под охраной пограничной службы КНБ


Сотрудники отдела МДСН сосредоточены на важных точках территории аэропорта: паспортном контроле, контрольно-пропускном пункте, а также вышке Казаэронавигации. Напомним, что с 4 по 7 января аэропорт Актау был вынужден приостановить полёты из-за чрезвычайного положения. Но не смотря на это, в здании находились сотрудники аэропорта, а также пассажиры отмененных рейсов, которых разместили в отеле при аэропорте до возобновления вылетов.

Аэропорт Актау находится под охраной пограничной службы КНБ


- Так как аэропорт считается стратегическим объектом, руководство аэропорта приняло решение усилить меры безопасности, авиационной безопасности, мы безмерно благодарны службе Комитета национальной безопасности, которая взяла на себя охрану, защиту стратегически важного объекта, - отметила Меруерт Жолдыбаева, и.о. генерального директора Международного аэропорта Актау.

Аэропорт Актау находится под охраной пограничной службы КНБ

Аэропорт Актау находится под охраной пограничной службы КНБ



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика