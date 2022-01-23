Ни школ, ни детских садов: прекратить застройку требуют жители 16 микрорайона в Актау

- Это наша последнее надежда, последний шанс, так как других участков в 16 микрорайоне не осталось, всё абсолютно застроили. При этом 16 микрорайон очень тесный, не то что машинам - людям ходить негде. В каждой семье, как минимум, по трое детей, и нам приходится возить их по школам, садам и секциям в другие микрорайоны. Мы требуем прекратить строительство и сделать всё рационально, как в 17 микрорайоне. Ведь сам аким Мангистауской области Нурлан Ногаев в недавнем своём выступлении сказал, что надо прекратить застройку 16 микрорайона и начать там строительство школ и детских садов!, - обратились жители.

- Дом на доме стоит. Уже неоднократно поступают жалобы на отсутствие школ и детских садов. Я понимаю, что у предпринимателей естественное желание заработать, но не таким же путём. Куда мы будем водить своих детей?, - сказал Нурлан Ногаев.

По словам жителей 16 микрорайона, на участке, где ранее была автостоянка, месяц назад начали строительство 12-этажного жилого комплекса.Застройщик 12-этажного ЖК, по словам жителей, сказал им, что приобрёл этот участок за 700 миллионов тенге и имеет полное право проводить строительство.С возмущёнными жителями вчера, 22 января, встретился представитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Актау Абылай Бекмагамбетов.Он сообщил, что у застройщика имеются все разрешительные документы, но при необходимости акимат может вернуть участок.Напомним, ранее аким Мангистауской области Нурлан Ногаев высказался по поводу застройки 16 микрорайона.Аким региона дал поручение провести внутреннюю проверку и обеспечить строгое соблюдение застройки согласно генеральному плану, чего, с его слов, на сегодняшний день не делается.