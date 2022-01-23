Ни школ, ни детских садов: прекратить застройку требуют жители 16 микрорайона в Актау

Фото жителей 16 микрорайона
По словам жителей 16 микрорайона, на участке, где ранее была автостоянка, месяц назад начали строительство 12-этажного жилого комплекса.
Застройщик 12-этажного ЖК, по словам жителей, сказал им, что приобрёл этот участок за 700 миллионов тенге и имеет полное право проводить строительство.
С возмущёнными жителями вчера, 22 января, встретился представитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Актау Абылай Бекмагамбетов.
Он сообщил, что у застройщика имеются все разрешительные документы, но при необходимости акимат может вернуть участок.
Напомним, ранее аким Мангистауской области Нурлан Ногаев высказался по поводу застройки 16 микрорайона.
Аким региона дал поручение провести внутреннюю проверку и обеспечить строгое соблюдение застройки согласно генеральному плану, чего, с его слов, на сегодняшний день не делается.
- Это наша последнее надежда, последний шанс, так как других участков в 16 микрорайоне не осталось, всё абсолютно застроили. При этом 16 микрорайон очень тесный, не то что машинам - людям ходить негде. В каждой семье, как минимум, по трое детей, и нам приходится возить их по школам, садам и секциям в другие микрорайоны. Мы требуем прекратить строительство и сделать всё рационально, как в 17 микрорайоне. Ведь сам аким Мангистауской области Нурлан Ногаев в недавнем своём выступлении сказал, что надо прекратить застройку 16 микрорайона и начать там строительство школ и детских садов!, - обратились жители.
Застройщик 12-этажного ЖК, по словам жителей, сказал им, что приобрёл этот участок за 700 миллионов тенге и имеет полное право проводить строительство.
С возмущёнными жителями вчера, 22 января, встретился представитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Актау Абылай Бекмагамбетов.
Он сообщил, что у застройщика имеются все разрешительные документы, но при необходимости акимат может вернуть участок.
Напомним, ранее аким Мангистауской области Нурлан Ногаев высказался по поводу застройки 16 микрорайона.
- Дом на доме стоит. Уже неоднократно поступают жалобы на отсутствие школ и детских садов. Я понимаю, что у предпринимателей естественное желание заработать, но не таким же путём. Куда мы будем водить своих детей?, - сказал Нурлан Ногаев.
Аким региона дал поручение провести внутреннюю проверку и обеспечить строгое соблюдение застройки согласно генеральному плану, чего, с его слов, на сегодняшний день не делается.
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