Подрядчики нефтяной компании Мангистау записали видеообращение к президенту Казахстана





По словам людей, они обеспечивают питание работников нескольких нефтяных месторождений, и на плечи одного специалиста их комании возложены обязанности двух или трёх человек.- Мы четыре года работаем, не покладая рук. Один специалист выполняет работу за двоих-троих людей. Когда мы высказываем недовольство своему руководству, нам тут же угрожают увольнением. На предприятии не соблюдается техника безопасности, нас запугивает даже профсоюз. Мы требуем тесно работать с профсоюзом, сравнить зарплату работников месторождений на Каламкасе и в Жетыбае, проверять социальный уровень сотрудников, необходимо проверить и саму компанию. Это коллективное заявление, – говорится в видеообращении.В компании ответили на претензии сотрудников.- К сожалению, мы узнали о требованиях своих сотрудников из этого видео. Я уверена, что обратись они лично, решение проблем было бы найдено оперативнее, но отмечу, что уже завтра я выезжаю на месторождение и встречусь с работниками. Сейчас рассматривается вопрос об увеличении заработной платы и выплаты годовой премии. К слову, в июле прошлого года уже было повышение зарплаты на 15 процентов. Что касается работы профсоюза, то он не в моей компетенции, этот вопрос нужно решать на региональном уровне, - сообщила Сауле Исина, руководитель ТОО «Caspian food».