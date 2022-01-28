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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:31

Просмотров: 2028

Подрядчики нефтяной компании Мангистау записали видеообращение к президенту Казахстана

Сотрудники ТОО «Caspian food» обратились к акиму Мангистауской области и президенту Казахстана. Видеообращение появилось в социальных сетях сегодня, 28 января 2022 года.

Скрин видео
По словам людей, они обеспечивают питание работников нескольких нефтяных месторождений, и на плечи одного специалиста их комании возложены обязанности двух или трёх человек.

- Мы четыре года работаем, не покладая рук. Один специалист выполняет работу за двоих-троих людей. Когда мы высказываем недовольство своему руководству, нам тут же угрожают увольнением. На предприятии не соблюдается техника безопасности, нас запугивает даже профсоюз. Мы требуем тесно работать с профсоюзом, сравнить зарплату работников месторождений на Каламкасе и в Жетыбае, проверять социальный уровень сотрудников, необходимо проверить и саму компанию. Это коллективное заявление, – говорится в видеообращении.




В компании ответили на претензии сотрудников.

- К сожалению, мы узнали о требованиях своих сотрудников из этого видео. Я уверена, что обратись они лично, решение проблем было бы найдено оперативнее, но отмечу, что уже завтра я выезжаю на месторождение и встречусь с работниками. Сейчас рассматривается вопрос об увеличении заработной платы и выплаты годовой премии. К слову, в июле прошлого года уже было повышение зарплаты на 15 процентов. Что касается работы профсоюза, то он не в моей компетенции, этот вопрос нужно решать на региональном уровне, - сообщила Сауле Исина, руководитель ТОО «Caspian food».



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Комментарии ( 3 )

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  • Бродяга
 618965450 (Посетители) Сегодня, 20:42
- К сожалению, мы узнали о требованиях своих сотрудников из этого видео. Я уверена, что обратись они лично, решение проблем было бы найдено...
Ну прям один в один как Казахтелеком, их там учат чтоли вовремя, грамотно, но не правдоподобно отмазываться?
 
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Дизель (Посетители) Сегодня, 20:23
Цитата: cas277cas
Красиво поете,Сауле...Типа моя хата скраю-я ничего не знаю..

Назарбаев тоже говорил, что не знал о возмущениях народа в Узени 2011 году...
Пока не ухнуло!...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
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  • Дизель
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 20:04
Красиво поете,Сауле...Типа моя хата скраю-я ничего не знаю..
 
 

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