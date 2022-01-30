Казахстанца задержали в аэропорту Актау из-за незадекларированных долларов

Фото предоставили в департаменте пограничной службе по Мангистауской области

Казахстанец пытался незаконно вывезти из Актау в Грузию более 15 тысяч незадекларированных долларов.



Мужчину задержали. Материалы передали в департамент государственных доходов по Мангистауской области.



- В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что задержанный следовал из Казахстана в Грузию. Была попытка вывоза незадекларированной валюты в размере – 15 650 долларов США, - сообщает департамент пограничной службы по Мангистауской области.