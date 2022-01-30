«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 30 Января
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.83 KZT
  • €1 = 482.81 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:42

Просмотров: 5516

Казахстанца задержали в аэропорту Актау из-за незадекларированных долларов

На авиационном пункте пропуска «Актау» в Мангистауской области у гражданина Казахстана обнаружили более 15 тысяч незадекларированных долларов.

Фото предоставили в департаменте пограничной службе по Мангистауской области
Казахстанец пытался незаконно вывезти из Актау в Грузию более 15 тысяч незадекларированных долларов.

Мужчину задержали. Материалы передали в департамент государственных доходов по Мангистауской области.

- В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что задержанный следовал из Казахстана в Грузию. Была попытка вывоза незадекларированной валюты в размере – 15 650 долларов США, - сообщает департамент пограничной службы по Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • chrome
 Не поддерживаю Поддерживаю
Жанар (Посетители) Сегодня, 18:19
ЧТО!, в Грузию за машиной собрался?...
Хватает этого авто хлама и авто хамов с армянскими и др. чужими номерами на дорогах Казахстана...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • avon135
  • Жанар
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 17:11
Странный человек, многие умные люди деньги кидают на карту и вывозят и бесплатно снимают за пределами РК свои деньжата blind
А комитет госдоходов зачем, переживают вдруг не заплатил налоги с этих 15 штук баксов? rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • avon135
  • Жанар
 tolk (Посетители) Сегодня, 16:52
Неужели нельзя было деньги на карту положить?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика