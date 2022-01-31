В управлении образования области ответили на обращение учителей средней школы №6 Жанаозена

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В управлении образования Мангистауской области ответили на обращение учителей средней образовательной школы №6 Жанаозена.
- Это не приватизация, а передача в доверительное управление. Школы остаются в государственной собственности. Основные требования, предъявляемые к частному партнеру при передаче в доверительное управление через механизм государственно-частного партнерства, следующие:
- повышение качества образования через повышение квалификации учителей;
- проведение в кратчайшие сроки ремонтных работ зданий, требующих капитального и легкого ремонта.
- обеспечение организации качественного образовательного процесса, соответствующее нынешним требованиям с использованием современных технологий в сфере образования, - сообщили в управлении образования.
Также в управлении образования пояснили, как работают партнерские школы.
В целях повышения потенциала школ города Жанаозен организация-инвестор предлагает следующие меры:
- на собственные средства провести полный ремонт и реконструкцию зданий школ;
- на собственные средства реализовать мероприятия по укреплению материально-технической базы школы в соответствии с современными требованиями (техника, лаборатории и т.д.)
- реализовать программы повышения квалификации и профессионального мастерства учителей;
- реализовать программы укрепления здоровья и формирования жизненных навыков учащихся;
- будут внедрены механизмы развития эффективных отношений между школой, учеником и родителями;
- будет проведена работа по поддержке и всестороннему совершенствованию существующего педагогического коллектива в школах (коллектив учителей не будет сокращен, руководители школ и учителя продолжат работу);
- школы, взятые в управление, не переходят в частную собственность, а по истечении срока управления возвращаются на баланс городского отдела образования;
- Для реализации проекта инвестор подписывает договор государственного частного партнерства с акиматом области. Договор заключается на основе открытого конкурса (в рамках закона о ГЧП). В рамках договора инвестор принимает рекомендации по повышению школьного потенциала и качества образования. Он утверждает показатели оценки качества исполнения обязательств, - сообщили в управлении образования.
Что касается вопросов финансирования, учреждение, получившее в управление школу, получает необходимые средства для обеспечения учебного процесса на основе подушевого финансирования, заключив договор с республиканским финансовым центром. Затраты инвестора на реализацию проекта возмещаются государством в рамках срока управления школами, - сообщили в управлении образования.
Напомним, преподавательский состав средних школ №2 и №6 в Жанаозене вышел с протестом и записал видеообращение. Учителя выступили против перехода школ в частные руки.
- Это не приватизация, а передача в доверительное управление. Школы остаются в государственной собственности. Основные требования, предъявляемые к частному партнеру при передаче в доверительное управление через механизм государственно-частного партнерства, следующие:
- повышение качества образования через повышение квалификации учителей;
- проведение в кратчайшие сроки ремонтных работ зданий, требующих капитального и легкого ремонта.
- обеспечение организации качественного образовательного процесса, соответствующее нынешним требованиям с использованием современных технологий в сфере образования, - сообщили в управлении образования.
Также в управлении образования пояснили, как работают партнерские школы.
В целях повышения потенциала школ города Жанаозен организация-инвестор предлагает следующие меры:
- на собственные средства провести полный ремонт и реконструкцию зданий школ;
- на собственные средства реализовать мероприятия по укреплению материально-технической базы школы в соответствии с современными требованиями (техника, лаборатории и т.д.)
- реализовать программы повышения квалификации и профессионального мастерства учителей;
- реализовать программы укрепления здоровья и формирования жизненных навыков учащихся;
- будут внедрены механизмы развития эффективных отношений между школой, учеником и родителями;
- будет проведена работа по поддержке и всестороннему совершенствованию существующего педагогического коллектива в школах (коллектив учителей не будет сокращен, руководители школ и учителя продолжат работу);
- школы, взятые в управление, не переходят в частную собственность, а по истечении срока управления возвращаются на баланс городского отдела образования;
- Для реализации проекта инвестор подписывает договор государственного частного партнерства с акиматом области. Договор заключается на основе открытого конкурса (в рамках закона о ГЧП). В рамках договора инвестор принимает рекомендации по повышению школьного потенциала и качества образования. Он утверждает показатели оценки качества исполнения обязательств, - сообщили в управлении образования.
Что касается вопросов финансирования, учреждение, получившее в управление школу, получает необходимые средства для обеспечения учебного процесса на основе подушевого финансирования, заключив договор с республиканским финансовым центром. Затраты инвестора на реализацию проекта возмещаются государством в рамках срока управления школами, - сообщили в управлении образования.
Напомним, преподавательский состав средних школ №2 и №6 в Жанаозене вышел с протестом и записал видеообращение. Учителя выступили против перехода школ в частные руки.
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