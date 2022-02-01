Проблемы газового рынка в Мангистау: К президенту страны обратился один из руководителей сети АГЗС

Видеообращение Нурлан Турикпенбаев опубликовал сегодня, 1 февраля, на своём канале в YouTube.Нурлан Турикпенбаев отметил, что данное видеообращение затрагивает проблемы газового рынка РК, в частности, Мангистауской области, которые послужили триггером социального взрыва в январе 2022 года.- Поводом моего обращения явилось решение акимата Мангистауской области касательно механизма распределения сжиженного газа, при котором ущемляются законные интересы моей компании. В рамках разработанной долгосрочной программы развития в 2021 году компанией введена в эксплуатацию газонаполнительная станция в селе Шетпе. Получена аккредитация Министерства энергетики и присвоен статус газовой организации. В реализацию данного проекта инвестировано более одного миллиарда тенге собственных и заёмных средств, в том числе и по программе Даму. Созданы новые рабочие места, в дальнейших планах компании предусмотрено строительство современных автозаправочных комплексов, запланированы инвестиции более двух миллиардов тенге. В течение следующих трех лет предусмотрено создание дополнительно более 100 рабочих мест. Однако те проблемы, с которыми я столкнулся за последние годы, ставят под угрозу осуществление всех этих планов, - говорит Нурлан Турикпенбаев.Со слов Нурлана Турикпенбаева, за последние годы его компания не без участия местных исполнительных органов была втянута в многочисленные судебные процессы, на справедливое решение которых было потрачено много времени и ресурсов.- По многочисленным фактам бездействия, а порой откровенного противодействия со стороны местных исполнительных органов, я обращался во все местные контролирующие правоохранительные органы, акимам региона. Не получив поддержки в апреле 2020 года, я был вынужден обратиться к вам как к главе государства. Результатом моего обращения стали многочисленные отписки от республиканских и местных госорганов. Одновременно я направил обращение в адрес генерального прокурора РК по фактам грубейших нарушений при распределении сжиженного газа в работе комиссии по формированию сходных заявок при акимате Мангистауской области, членом которой я являлся в качестве представителя казахстанской топливной ассоциации в течение шести месяцев. После чего я был выведен из состава комиссии под надуманным предлогом, - рассказал Нурлан Турикпенбаев.По данным Нурлана Турикпенбаева, в прошлом году антикоррупционными органами были возбуждены уголовные дела, а впоследствии осуждены два человека – начальник управления Министерства энергетики и руководитель одной из газосетевых организаций области.- По моему мнению, расследование было проведено не в полном объёме, и многие фигуранты, причастные к вышеуказанным нарушениям, избежали ответственности, отделавшись лёгким испугом. Ситуация с распределением газа в регионе не изменилась. В настоящее время департаментом экономических расследований по региону проводятся следственные мероприятия по фактам нарушений в сфере реализации газа в регионе. Очень надеюсь, что в этот раз будет проведено полное, объективное и доскональное расследование, - отметил мужчина.Нурлан Турикпенбаев просит главу страны разобраться, каким образом были получены аккредитации Министерства энергетики газосетевыми организациями, не имеющими необходимую инфраструктуру.- Многие недобросовестные газосетевые компании получили льготные объёмы газа и незаконную прибыль, - сказал Нурлан Турикпенбаев.