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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:43

Просмотров: 8316

Проблемы газового рынка в Мангистау: К президенту страны обратился один из руководителей сети АГЗС

Обращение к главе государства адресовал Нурлан Турикпенбаев, учредитель и генеральный директор компании LPG Trade, которая занимается реализацией сжиженного газа потребителям Мангистауской области.

Кадр видео
Видеообращение Нурлан Турикпенбаев опубликовал сегодня, 1 февраля, на своём канале в YouTube.



Нурлан Турикпенбаев отметил, что данное видеообращение затрагивает проблемы газового рынка РК, в частности, Мангистауской области, которые послужили триггером социального взрыва в январе 2022 года.

- Поводом моего обращения явилось решение акимата Мангистауской области касательно механизма распределения сжиженного газа, при котором ущемляются законные интересы моей компании. В рамках разработанной долгосрочной программы развития в 2021 году компанией введена в эксплуатацию газонаполнительная станция в селе Шетпе. Получена аккредитация Министерства энергетики и присвоен статус газовой организации. В реализацию данного проекта инвестировано более одного миллиарда тенге собственных и заёмных средств, в том числе и по программе Даму. Созданы новые рабочие места, в дальнейших планах компании предусмотрено строительство современных автозаправочных комплексов, запланированы инвестиции более двух миллиардов тенге. В течение следующих трех лет предусмотрено создание дополнительно более 100 рабочих мест. Однако те проблемы, с которыми я столкнулся за последние годы, ставят под угрозу осуществление всех этих планов, - говорит Нурлан Турикпенбаев.

Со слов Нурлана Турикпенбаева, за последние годы его компания не без участия местных исполнительных органов была втянута в многочисленные судебные процессы, на справедливое решение которых было потрачено много времени и ресурсов.

- По многочисленным фактам бездействия, а порой откровенного противодействия со стороны местных исполнительных органов, я обращался во все местные контролирующие правоохранительные органы, акимам региона. Не получив поддержки в апреле 2020 года, я был вынужден обратиться к вам как к главе государства. Результатом моего обращения стали многочисленные отписки от республиканских и местных госорганов. Одновременно я направил обращение в адрес генерального прокурора РК по фактам грубейших нарушений при распределении сжиженного газа в работе комиссии по формированию сходных заявок при акимате Мангистауской области, членом которой я являлся в качестве представителя казахстанской топливной ассоциации в течение шести месяцев. После чего я был выведен из состава комиссии под надуманным предлогом, - рассказал Нурлан Турикпенбаев.

По данным Нурлана Турикпенбаева, в прошлом году антикоррупционными органами были возбуждены уголовные дела, а впоследствии осуждены два человека – начальник управления Министерства энергетики и руководитель одной из газосетевых организаций области.

- По моему мнению, расследование было проведено не в полном объёме, и многие фигуранты, причастные к вышеуказанным нарушениям, избежали ответственности, отделавшись лёгким испугом. Ситуация с распределением газа в регионе не изменилась. В настоящее время департаментом экономических расследований по региону проводятся следственные мероприятия по фактам нарушений в сфере реализации газа в регионе. Очень надеюсь, что в этот раз будет проведено полное, объективное и доскональное расследование, - отметил мужчина.

Нурлан Турикпенбаев просит главу страны разобраться, каким образом были получены аккредитации Министерства энергетики газосетевыми организациями, не имеющими необходимую инфраструктуру.

- Многие недобросовестные газосетевые компании получили льготные объёмы газа и незаконную прибыль, - сказал Нурлан Турикпенбаев.



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Комментарии ( 2 )

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Дизель (Посетители) Сегодня, 20:28
Многие недобросовестные газосетевые компании получили льготные объёмы газа и незаконную прибыль, - сказал Нурлан Турикпенбаев.

ЧТО?!, жаба задавила?...My Webpage...
А!, как с нового года решили ВСЕ!, барыги АГЗС включая вас решили неплохо наварится с народа на повышении цены на авто газ.
А!, сейчас ни каких очередей на заправках и цены уже снизили до 48 теньге, что бы заманить клиентов... НО!, это хитрая "замануха", потому что у них счётчики газа дают большую погрешность в пользу барыг, и гос. поверку вряд ли у них когда то проводили...Так, ЧТО!, такие "СНИЖАЛЬЩИКИ", продолжают дурить автолюбителей...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
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  • Дизель
 Pluto (Посетители) Сегодня, 20:24
Самая высокая цена на LPG на его заправках и еще жаловаться начал. "Скупой платит дважды".
 
 

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