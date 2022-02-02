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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:52

Просмотров: 870

Тюльпановые горки: судьба «Цветочного поля» за 15 миллионов тенге в Актау ещё не решена

Инсталляция «Цветочное поле» претерпело на себе январские события. Теперь же детишки его используют в качестве горки. Ситуацию прокомментировал менеджер ТОО «Clover media group» Олжас Нурланов.

Кадр видео
По словам Олжаса Нурланова, он в курсе рассылаемых видео в социальных сетях, где дети скатываются с «Цветочного поля».

- К сожалению, с этим мы ничего сделать не можем. Периодически наш механик ходит и поправляет настил. Делает замечание одним, приходят другие дети, - говорит менеджер компании.


Электрические элементы, как заверил Олжас Нурланов, отсоединены, то есть угроза удара электричеством отсутствует.

Олжас Нурланов намерен обратиться в департамент полиции в целях обеспечения безопасности детей на «Цветочном поле», так как объект находится у проезжей части.

Тюльпановые горки: судьба «Цветочного поля» за 15 миллионов тенге в Актау ещё не решена


- После январских событий, к сожалению, много чего порвали и местами сожгли. В настоящее время мы ожидаем решение акимата по поводу дальнейших действий с «Цветочным полем», - дополнил менеджер компании.





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Комментарии ( 3 )

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  • Ну Ну
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 20:29
Наш акимат давно прославился растратами народных денег на подобные проекты. И что интересно - ни кто не несёт ответственности из акиматовских спецов
 
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  • TU-154
 diger (Посетители) Сегодня, 19:26
Август,Я бы добавил, вернуть средства в бюджет,аферисты...
 
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  • Ну Ну
  • Бродяга
  • diger
  • almaty2018
  • Magnius
  • TU-154
 Август (Посетители) Сегодня, 18:58
Это убожество должно быть полностью демонтировано, руководство компании должно быть привлечено к ответственности, а управленцы, чья подпись стоит под любым документом связанным с этим "полем" должны быть с позором уволены.

Любой другой исход будет свидетельствовать о коррупции и полной некомпетентности.
 
 

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