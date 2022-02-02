Тюльпановые горки: судьба «Цветочного поля» за 15 миллионов тенге в Актау ещё не решена

- К сожалению, с этим мы ничего сделать не можем. Периодически наш механик ходит и поправляет настил. Делает замечание одним, приходят другие дети, - говорит менеджер компании.

- После январских событий, к сожалению, много чего порвали и местами сожгли. В настоящее время мы ожидаем решение акимата по поводу дальнейших действий с «Цветочным полем», - дополнил менеджер компании.

По словам Олжаса Нурланова, он в курсе рассылаемых видео в социальных сетях, где дети скатываются с «Цветочного поля».Электрические элементы, как заверил Олжас Нурланов, отсоединены, то есть угроза удара электричеством отсутствует.Олжас Нурланов намерен обратиться в департамент полиции в целях обеспечения безопасности детей на «Цветочном поле», так как объект находится у проезжей части.