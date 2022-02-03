Житель Бейнеу поджёг букмекерскую контору и снял это на видео





Как признался мужчина, он сам являлся игроманом с 20-тилетним стажем. Компьютерную технику и мебель мужчина, предположительно, облил бензином.- Я по себе знаю, что это болезнь. За годы игры я потерял около 200 миллионов тенге. У меня четверо детей, есть семья и друзья. Ради игры я обманывал своих родных. Я знаю, на что способны азартные люди, играющие в лото, они готовы продать последнее. Сколько семей разрушено. У меня были дни, когда я хотел покончить жизнь самоубийством. Я не мог не сжечь это здание. Я не убегаю от ответственности, и знаю, на что иду. Я не хочу, чтобы наша молодежь шла по моим стопам и проигрывала все, что имеет. Я прошу прощения, если вам стыдно за меня, и прошу прощения у всех, – говорит мужчина.В полиции Мангистау сообщили, что мужчина задержан.- Данный факт произошел сегодня, 3 февраля. Мужчина задержан и находится в полиции, – сообщили в пресс-службе ДП Мангистау.Более подробная информация будет предоставлена позже.