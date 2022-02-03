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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:03

Просмотров: 6210

Житель Бейнеу поджёг букмекерскую контору и снял это на видео

Мужчина поджег офис букмекерской конторы и признался в содеянном. Происшествие он снял на мобильный телефон.

Скрин видео
Как признался мужчина, он сам являлся игроманом с 20-тилетним стажем. Компьютерную технику и мебель мужчина, предположительно, облил бензином.





- Я по себе знаю, что это болезнь. За годы игры я потерял около 200 миллионов тенге. У меня четверо детей, есть семья и друзья. Ради игры я обманывал своих родных. Я знаю, на что способны азартные люди, играющие в лото, они готовы продать последнее. Сколько семей разрушено. У меня были дни, когда я хотел покончить жизнь самоубийством. Я не мог не сжечь это здание. Я не убегаю от ответственности, и знаю, на что иду. Я не хочу, чтобы наша молодежь шла по моим стопам и проигрывала все, что имеет. Я прошу прощения, если вам стыдно за меня, и прошу прощения у всех, – говорит мужчина.

В полиции Мангистау сообщили, что мужчина задержан.



- Данный факт произошел сегодня, 3 февраля. Мужчина задержан и находится в полиции, – сообщили в пресс-службе ДП Мангистау.

Более подробная информация будет предоставлена позже.



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Комментарии ( 11 )

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LESYA (Посетители) Сегодня, 15:45
"Молодец"! на ровном месте семью еще в большие долги загнал. Простите, говорит, я умываю руки и прямиком на зону, а вы родные разгребайте. Но помните, я у вас прощение попросил, значит ничего не должен.
 
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555777 (Посетители) Сегодня, 15:07
Өте дұрыс, аман бол. Қаншама жастардың түбіне жетті, осы ойындар. Барлық жерде өртенсін.
 
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  • Ну Ну
 Август (Посетители) Сегодня, 14:13
Цитата: Saken777888
Почему нельзя придумать законы, которые бы ограничивали таких игроманов.


Потому что владельцы букмекерских контор и других лохотронов сами и пишут законы podmig

Жаль пацана, если честно. Знаю таких - это действительно болезнь.

Цитата: Рустем89
А причем тут букмекерские конторы? Подожгли лотто клуб! А они по всему Казахстану открыты. Букмекерские кассы сейчас сейчас уже закрыты по всему Казахстану.

А какая разница? Лохотрон он и есть лохотрон.
 
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Рустем89 (Посетители) Сегодня, 14:09
А причем тут букмекерские конторы? Подожгли лотто клуб! А они по всему Казахстану открыты. Букмекерские кассы сейчас сейчас уже закрыты по всему Казахстану. Проверяйте информацию.
 
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  • shurik_kz11
 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:53
Прежде чем менять мир, трижды обойди свой собственный дом!
...
Ещё больше проблем свой семье и родным доставил ...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Pipito_317 (Посетители) Сегодня, 12:47
есть такие, они будто под гипнозом.
 
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  • Ну Ну
  • Papirosso
 Альфарий (Посетители) Сегодня, 12:37
Да запретить к едреням все эти букмейкерки. Задолбала их реклама везде. А мужик не прав, тут к психологу надо идти и решать проблему.
 
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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 12:33
"За годы игры я потерял около 200 миллионов тенге" - олигарх игроман! podmig
или бредовый фантазер! lol
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:26
ничего себе blind
 
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  • Sportikus
  • Tankushka
  • Adai11
  • shurik_kz11
 Чингизид (Посетители) Сегодня, 12:16
Каким надо быть безответственным отцом чтоб так глупо проиграть такую сумму и ещё тупо и эгоистично решить проблему. Это даже не решение. А намеренный побег на зону чтоб жить там за счёт налогов работяг
 
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