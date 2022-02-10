Комиссия по трудоустройству продолжает работу в Жанаозене

Фото из архива Lada.kz
В соответствии с поручением акима Мангистауской области, с 8 февраля под председательством первого заместителя акима Мангистауской области Абзала Мендибаева в Жанаозене начала работу областная комиссия по вопросам занятости населения.
В состав комиссии вошли представители государственных органов, АО «НК» КазМунайГаз», АО «Озенмунайгаз».
Специально созданная областная комиссия встретилась с представителями инициативной группы и обсудила вопросы занятости населения. Обе стороны всесторонне рассмотрели насущные вопросы и изучили поступившие предложения.
В результате областная комиссия приняла решение о трудоустройстве безработных граждан по трём направлениям.
- В настоящее время через городской центр занятости создано 100 рабочих мест в АО «Озенмунайгаз» и 61 рабочее место в товариществах, оказывающих сервисные услуги. Планируется трудоустройство граждан, относящихся к уязвимым слоям населения. Согласно решению специальной комиссии, по состоянию на февраль 2022 года на основе действующего алгоритма планируется трудоустроить 100 очередников по пяти категориям, всего до конца года планируется трудоустроить свыше 400 человек. По этому алгоритму соответствующие меры будут продолжены и в дальнейшем. Отбор из числа безработных граждан кандидатов на 61 рабочее место, создаваемое в следующих учреждениях сервисного обслуживания АО «Озенмунайгаз» («КЕЗБИ», «ӨзенПромГеофизика», «БатысГеофизСервис», «АльянсОйлСервис», «КазПромТехКомпани», «Семсер-Өрт сөндіруші», ТОО «KUNAN-HOLDING»), - сообщили в ЦОК региона.
Также комиссия приняла решение по следующим направлениям:
- обеспечение занятости граждан, состоящих в очереди по пяти категориям в жанаозенском городском Центре занятости в среднесрочный период, путём открытия круглогодичных объёмов работ;
- создание новых рабочих мест в городе Жанаозен представителями малого и среднего бизнеса путём привлечения в АО «Озенмунайгаз» индивидуальных предпринимателей, оказывающих различные услуги по долгосрочному востребованному плану. С этой целью принято решение провести работу с АО «НК» КазМунайГаз» по заключению долгосрочных контрактов с представителями малого и среднего бизнеса.
- В рамках централизованной системы приёма на работу в учреждениях «Аутстаффинг» за последние два года трудоустроено 1 700 граждан, что показало эффективность данного алгоритма. Главная задача областной комиссии - обеспечить прозрачность, гласность, справедливость алгоритма трудоустройства и продолжить предоставление безработным гражданам возможности трудоустройства. Данная работа будет проводиться на постоянной основе, - отметили в ЦОК региона.
Напомним, с 8 февраля в Жанаозене начала работу областная комиссия по вопросам трудоустройства безработных граждан.
В Жанаозене безработные почти неделю протестовали, требуя трудоустройство в нефтяной сфере. По словам активистов, в списке лиц, требующих трудоустройство, 2500 человек, и их число растёт с каждым днём. Они несколько раз обращались к акиму моногорода и президенту Касым-Жомарту Токаеву с призывом полностью решить проблему с безработицей.
В состав комиссии вошли представители государственных органов, АО «НК» КазМунайГаз», АО «Озенмунайгаз».
Специально созданная областная комиссия встретилась с представителями инициативной группы и обсудила вопросы занятости населения. Обе стороны всесторонне рассмотрели насущные вопросы и изучили поступившие предложения.
В результате областная комиссия приняла решение о трудоустройстве безработных граждан по трём направлениям.
- В настоящее время через городской центр занятости создано 100 рабочих мест в АО «Озенмунайгаз» и 61 рабочее место в товариществах, оказывающих сервисные услуги. Планируется трудоустройство граждан, относящихся к уязвимым слоям населения. Согласно решению специальной комиссии, по состоянию на февраль 2022 года на основе действующего алгоритма планируется трудоустроить 100 очередников по пяти категориям, всего до конца года планируется трудоустроить свыше 400 человек. По этому алгоритму соответствующие меры будут продолжены и в дальнейшем. Отбор из числа безработных граждан кандидатов на 61 рабочее место, создаваемое в следующих учреждениях сервисного обслуживания АО «Озенмунайгаз» («КЕЗБИ», «ӨзенПромГеофизика», «БатысГеофизСервис», «АльянсОйлСервис», «КазПромТехКомпани», «Семсер-Өрт сөндіруші», ТОО «KUNAN-HOLDING»), - сообщили в ЦОК региона.
Также комиссия приняла решение по следующим направлениям:
- обеспечение занятости граждан, состоящих в очереди по пяти категориям в жанаозенском городском Центре занятости в среднесрочный период, путём открытия круглогодичных объёмов работ;
- создание новых рабочих мест в городе Жанаозен представителями малого и среднего бизнеса путём привлечения в АО «Озенмунайгаз» индивидуальных предпринимателей, оказывающих различные услуги по долгосрочному востребованному плану. С этой целью принято решение провести работу с АО «НК» КазМунайГаз» по заключению долгосрочных контрактов с представителями малого и среднего бизнеса.
- В рамках централизованной системы приёма на работу в учреждениях «Аутстаффинг» за последние два года трудоустроено 1 700 граждан, что показало эффективность данного алгоритма. Главная задача областной комиссии - обеспечить прозрачность, гласность, справедливость алгоритма трудоустройства и продолжить предоставление безработным гражданам возможности трудоустройства. Данная работа будет проводиться на постоянной основе, - отметили в ЦОК региона.
Напомним, с 8 февраля в Жанаозене начала работу областная комиссия по вопросам трудоустройства безработных граждан.
В Жанаозене безработные почти неделю протестовали, требуя трудоустройство в нефтяной сфере. По словам активистов, в списке лиц, требующих трудоустройство, 2500 человек, и их число растёт с каждым днём. Они несколько раз обращались к акиму моногорода и президенту Касым-Жомарту Токаеву с призывом полностью решить проблему с безработицей.
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