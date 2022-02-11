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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:18

Просмотров: 28

«Неуд» системе образования: в Мангистауской области в трёхсменных школах вынужден учиться каждый пятый школьник

Мангистауская область попала в тройку аутсайдеров по объемам затрат бюджета на систему образования. Об этом сообщает energyprom.kz

фото из открытых источников
По данным источника, Мангистауская область отличается целым рядом проблемных моментов, один из которых — вопрос образования.

Так, в регионе, например, наблюдается наиболее слабый по стране показатель инвестиций в основной капитал в сфере образования: всего 4,3 миллиарда тенге за 12 месяцев 2021 года против 6,2 миллиарда тенге годом ранее. Это последнее место среди регионов.

- В то же время Президент Токаев заявил, что повышение доступа к качественному образованию является сегодня безусловным приоритетом. Регионы Казахстана развиваются неравномерно, подчеркнул Глава государства. Диспропорции создают предпосылки для социального дискомфорта, роста миграционных настроений. Отдельно Президент выделил культурную, образовательную составляющую развития, так как образованные граждане более конкурентны в масштабах страны и имеют больше шансов на успех и достойную жизнь, – сообщает издание.

Говоря о диспропорциях в развитии регионов и недовольстве граждан, Президент отметил: жители сырьевых регионов считают, что их области заслуживают большего внимания при распределении бюджетных ресурсов. Эти области, являясь донорами бюджета, отстают по многим параметрам социально-экономического развития.

Мангистауская область действительно попала в тройку регионов-аутсайдеров по объёмам затрат местных бюджетов на образование.

По численности жителей Мангистауская область обгоняет три региона, а по численности детей и подростков до 15 лет — сразу шесть областей страны. Причём, население области — очень «молодое»: дети до 15 лет составляют почти 38% от всех жителей, и это один из самых высоких показателей по стране. Более того, по численности родившихся Мангистауская область обошла сразу семь регионов, заняв в стране 10-е место из 17.

Нельзя объяснить низкий уровень инвестиционной активности в образовании и тем, что проблемы Мангистауской области в этой сфере решены. Напротив, проблема нехватки мест для учащихся здесь стоит крайне остро, а дела обстоят заметно хуже, чем в среднем по РК.

К сожалению, ситуация со школами — общеказахстанская «болезнь». Говорил об этом и Президент. Например, в своем послании в сентябре 2021 года: «Острой проблемой системы среднего образования остаётся нехватка мест в школах — дефицит составляет 225 тысяч. Если не предпринять срочных мер, то к 2025 году он может достичь 1 млн мест. Ранее я давал поручение о строительстве до конца 2025 года не менее 800 школ. Сегодня ставлю задачу довести эту цифру до 1000 школ».

Однако в Мангистауской области дела обстоят совсем плачевно. Так, на начало 2020/2021 учебного года в области работали 15 трёхсменных школ, или 9,2% от всех школ региона. При этом в целом по РК трёхсменные школы составляют всего 2,2% от общего количества. Что ещё хуже, учились в таких школах сразу 34,3 тыс. детей, или 21,4% от всей численности школьников в регионе. Для сравнения, в целом по РК доля учащихся в трёхсменных школах составляла 8%.

Более того, в школах с одной сменой — а это единственный вменяемый мировой стандарт школ — в Мангистауской области обучались всего 3% школьников.

Конечно, в целом по РК есть ряд действительно хороших учебных заведений - Назарбаев интеллектуальные школы, BINOM Schools, РФМШ и прочие. Такие школы отличаются высоким уровнем технической оснащённости, актуальными учебными программами, профессиональным преподавательским составом.

Однако на уровне страны этого явно мало, что подтверждается невысокими рейтингами Казахстана во всём, что касается образования.

Впрочем, в Мангистауской области, как сообщил новый министр образования Асхат Аймагамбетов, собираются взять на карандаш весь спектр вопросов в этой сфере. В частности, в области будут построены 24 школы и ещё 11 пристроек к действующим школам, причём строиться новые и современные школы будут как в Актау, Жанаозене, так и в других районах области. Дефицит ученических мест в Мангистауской области — не секрет для МОН РК, особенно с учётом весьма высоких показателей рождаемости в регионе. Так, в текущем году численность учащихся по сравнению с прошлым годом увеличилась на 9,5 тыс., подчеркнул министр.



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