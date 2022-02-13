Песчаная буря в Мангистау: на дорогах плохая видимость

- В целях предотвращения несчастных случаев и ДТП на трассе патрулирует полиция, - отметили в ведомстве.

В департаменте полиции сообщили, что все дороги остаются открытыми.Инспекторы просят водителей не выезжать без особой надобности на дороги области.Служба спасения предупреждала сегодня, 13 февраля, об угрозе усиления ветра до 15-20 м/с.