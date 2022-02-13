Песчаная буря в Мангистау: на дорогах плохая видимость

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В департаменте полиции сообщили, что все дороги остаются открытыми.
Инспекторы просят водителей не выезжать без особой надобности на дороги области.
Служба спасения предупреждала сегодня, 13 февраля, об угрозе усиления ветра до 15-20 м/с.
Инспекторы просят водителей не выезжать без особой надобности на дороги области.
- В целях предотвращения несчастных случаев и ДТП на трассе патрулирует полиция, - отметили в ведомстве.
Служба спасения предупреждала сегодня, 13 февраля, об угрозе усиления ветра до 15-20 м/с.
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