Детей накажут, а тюльпаны восстановят? Акимат Актау ждёт результаты расследования полиции и установления суммы ущерба пластиковому настилу

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В редакцию Lada.kz поступают жалобы от жителей Актау на то, что дети подвергаются опасности, скатываясь с «Цветочного поля».
- Когда уже эту инсталляцию демонтируют, дети используют её как горку. А рядом дорога. Чего ждут, когда кого-нибудь раздавят? – жалуются горожане.
В акимате Актау сообщили, что «Цветочное поле» временно восстанавливать или демонтировать не будут, пока полиция региона выявляет причастных лиц к порче инсталляции.
- Направили заявление в полицию региона для выяснения причастных лиц. Ждём результаты расследования и установления суммы ущерба, - сообщили в городской администрации.
Ранее менеджер ТОО «Clover media group» Олжас Нурланов говорил, что хочет обратиться в департамент полиции в целях обеспечения безопасности детей на «Цветочном поле», так как объект находится у проезжей части.
Платформа «Цветочного поля» продолжает служить горкой для местной ребятни.
- Когда уже эту инсталляцию демонтируют, дети используют её как горку. А рядом дорога. Чего ждут, когда кого-нибудь раздавят? – жалуются горожане.
В акимате Актау сообщили, что «Цветочное поле» временно восстанавливать или демонтировать не будут, пока полиция региона выявляет причастных лиц к порче инсталляции.
- Направили заявление в полицию региона для выяснения причастных лиц. Ждём результаты расследования и установления суммы ущерба, - сообщили в городской администрации.
Ранее менеджер ТОО «Clover media group» Олжас Нурланов говорил, что хочет обратиться в департамент полиции в целях обеспечения безопасности детей на «Цветочном поле», так как объект находится у проезжей части.
Платформа «Цветочного поля» продолжает служить горкой для местной ребятни.