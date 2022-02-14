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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:51

Просмотров: 586

Детей накажут, а тюльпаны восстановят? Акимат Актау ждёт результаты расследования полиции и установления суммы ущерба пластиковому настилу

Полиция региона выявляет причастных лиц к порче инсталляции, сообщили в городском акимате.

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В редакцию Lada.kz поступают жалобы от жителей Актау на то, что дети подвергаются опасности, скатываясь с «Цветочного поля».

- Когда уже эту инсталляцию демонтируют, дети используют её как горку. А рядом дорога. Чего ждут, когда кого-нибудь раздавят? – жалуются горожане.

В акимате Актау сообщили, что «Цветочное поле» временно восстанавливать или демонтировать не будут, пока полиция региона выявляет причастных лиц к порче инсталляции.

- Направили заявление в полицию региона для выяснения причастных лиц. Ждём результаты расследования и установления суммы ущерба, - сообщили в городской администрации.

Ранее менеджер ТОО «Clover media group» Олжас Нурланов говорил, что хочет обратиться в департамент полиции в целях обеспечения безопасности детей на «Цветочном поле», так как объект находится у проезжей части.

Платформа «Цветочного поля» продолжает служить горкой для местной ребятни.



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Комментарии ( 1 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 15:38
Жаль конечно, что никто там не покурил,бросив тлеющий окурок, вот бы списали эти лямы на ущерб от пожара. look
 
 

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