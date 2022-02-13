Актауские дети используют «Цветочное поле» за 15 миллионов тенге в качестве горки

- Ну, когда же, наконец-то, решится судьба этого несчастного «Цветочного поля». Уже пора сносить и скоро можно засаживать данный участок живыми саженцами, - задалась вопросом Галия.

Платформа «Цветочного поля» продолжает служить горкой для местной ребятни.Ранее менеджер ТОО «Clover media group» Олжас Нурланов говорил , что хочет обратиться в департамент полиции в целях обеспечения безопасности детей на «Цветочном поле», так как объект находится у проезжей части.В настоящее время ожидается решение акимата по поводу дальнейших действий с «Цветочным полем».