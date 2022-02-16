Повышения зарплат потребовали ветеринары в Мангистау

Видеообращение сотрудников ветеринарной станции Бейнеуского района разместили 15 февраля в Instagram-аккаунте «beyneutoday».По словам ветеринаров, заработная плата врача высшей категории со стажем работы 15-40 лет не превышает 50-70 тысяч тенге. Они требуют повышения на 68 процентов, и выплаты надбавки за вредность в размере 12 и 23 процентов.В этом месяце с 3 по 9 февраля, как говорят медики, министр сельского хозяйства посещал наш регион, но на ветеринарных станциях он не был.Ветеринары заявили, что если не решится вопрос повышения заработной платы, то они прекратят работу с 1 марта.