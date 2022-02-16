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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:12

Просмотров: 1873

Повышения зарплат потребовали ветеринары в Мангистау

Обращение ветеринаров адресовано Президенту страны и министру сельского хозяйства.

Кадр видео
Видеообращение сотрудников ветеринарной станции Бейнеуского района разместили 15 февраля в Instagram-аккаунте «beyneutoday».

По словам ветеринаров, заработная плата врача высшей категории со стажем работы 15-40 лет не превышает 50-70 тысяч тенге. Они требуют повышения на 68 процентов, и выплаты надбавки за вредность в размере 12 и 23 процентов.

В этом месяце с 3 по 9 февраля, как говорят медики, министр сельского хозяйства посещал наш регион, но на ветеринарных станциях он не был.

Ветеринары заявили, что если не решится вопрос повышения заработной платы, то они прекратят работу с 1 марта.




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Комментарии ( 6 )

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  • babushka
 Дизель (Посетители) Сегодня, 21:04
Видеообращение сотрудников ветеринарной станции Бейнеуского района .

А!, кого лечили ветеринары бомбея в прошлом году?!, кошек и собак?...
Сколько лошадей подохло, и другой живности, почему не спасали?...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
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alixah (Посетители) Сегодня, 18:57
Молодцы, добивайтесь норм. оплаты
 
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  • Ну Ну
 tolk (Посетители) Сегодня, 18:27
К примеру у министра сельского зозяйства зарплата около миллиона т.е. почти в двадцать раз больше.
 
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  • alixah
 tolk (Посетители) Сегодня, 18:10
Такие мизерные зарплаты приводят к коррупционным рискам.
 
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  • Око
  • alixah
 tolk (Посетители) Сегодня, 17:57
Бюджетники как минимум должны получать среднюю по региону зарплату. И если озвучили 275тыс ,то и платите столько же!

А то получается в четыре раза меньше чем средняя.
 
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  • shurik_kz11
  • tolk
  • alixah
 Orion (Посетители) Сегодня, 15:45
Молодцы, поддерживаю.
Пусть министерство само попробует прожить на такую зарплату.
 
 

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