Как прожить на 100 тысяч тенге? Водители акимата Мангистау обратились к Главе государства.

Кадр видео
По словам водителей, 9 февраля они выходили на протест с просьбой повысить им заработную плату на 100 процентов. Также они подавали заявку об отстранении руководителя «Управления делами акимата Мангистауской области» Каната Мендалиева.
Так как эти требования не были выполнены, они обратились к областному акиму. Однако, как говорят водители, он тоже не рассмотрел данный вопрос.
Теперь же они вынуждены были сегодня, 16 февраля, обратиться к Президенту страны.
Ранее сообщалось, сколько миллионов тенге акимат Мангистау готов заплатить за аренду автомобилей.
Так как эти требования не были выполнены, они обратились к областному акиму. Однако, как говорят водители, он тоже не рассмотрел данный вопрос.
Теперь же они вынуждены были сегодня, 16 февраля, обратиться к Президенту страны.
Обращение водителей
Собранные подписи водителей
Ранее сообщалось, сколько миллионов тенге акимат Мангистау готов заплатить за аренду автомобилей.