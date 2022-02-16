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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:30

Просмотров: 2653

Как прожить на 100 тысяч тенге? Водители акимата Мангистау обратились к Главе государства

Видеообращение записали водители коммунального государственного учреждения «Управление делами акимата Мангистауской области».

Кадр видео
По словам водителей, 9 февраля они выходили на протест с просьбой повысить им заработную плату на 100 процентов. Также они подавали заявку об отстранении руководителя «Управления делами акимата Мангистауской области» Каната Мендалиева.

Так как эти требования не были выполнены, они обратились к областному акиму. Однако, как говорят водители, он тоже не рассмотрел данный вопрос.

Теперь же они вынуждены были сегодня, 16 февраля, обратиться к Президенту страны.

Обращение водителей

Как прожить на 100 тысяч тенге? Водители акимата Мангистау обратились к Главе государства


Собранные подписи водителей

Как прожить на 100 тысяч тенге? Водители акимата Мангистау обратились к Главе государства




Ранее сообщалось, сколько миллионов тенге акимат Мангистау готов заплатить за аренду автомобилей.



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Комментарии ( 4 )

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babushka (Посетители) Сегодня, 21:31
Флэшмоб продолжается.
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 21:31
Я думаю, учиться надо было, чтобы большую зарплату получать!
 
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Кинст (Посетители) Сегодня, 21:29
Ещё одни...
 
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 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:38
Как прожить на 100 тысяч тенге? Водители акимата Мангистау обратились к Главе государства.

А!, как живут работники?!, работники дет.садов за такую же зарплату, а нянечки и того меньше, только в этой отрасли жируют бухгалтера и директора,имея "совмещённые профессии", типа методиста или психолога, но не когда не выполняя "ЭТИХ", обязанностей, а доплату получают...И!,ещё, прокручивая липовые наряды по ремонту,дет. сада,и получают откаты...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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