Экс-заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова отпустят под домашний арест

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В пресс-службе суда сообщили, что под домашним арестом Галымжан Ниязов будет находиться до 24 марта 2022 года.
- Постановлением специализированного следственного суда города Актау 16 февраля 2022 года ходатайство следователя о санкционировании ранее избранной меры пресечения в виде «содержания под стражей» на меру пресечения в виде «домашнего ареста» до 24 марта 2022 года в отношении подозреваемого, бывшего заместителя акима Мангистауской области Ниязова Галымжана Мукыровича удовлетворен, - сообщили в пресс-службе суда Мангистауской области.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Напомним, заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова арестовали на два месяца. Галымжан Ниязов задержан сотрудниками территориального департамента агентства по финансовому мониторингу по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.
- Постановлением специализированного следственного суда города Актау 16 февраля 2022 года ходатайство следователя о санкционировании ранее избранной меры пресечения в виде «содержания под стражей» на меру пресечения в виде «домашнего ареста» до 24 марта 2022 года в отношении подозреваемого, бывшего заместителя акима Мангистауской области Ниязова Галымжана Мукыровича удовлетворен, - сообщили в пресс-службе суда Мангистауской области.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Напомним, заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова арестовали на два месяца. Галымжан Ниязов задержан сотрудниками территориального департамента агентства по финансовому мониторингу по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.
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