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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:57

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Экс-заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова отпустят под домашний арест

Специализированный следственный суд Актау удовлетворил ходатайство следователя о переводе бывшего заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова, который был заключён под стражу, под домашний арест. Об этом сообщили в Мангистауском областном суде.

Иллюстративное фото из открытых источников
В пресс-службе суда сообщили, что под домашним арестом Галымжан Ниязов будет находиться до 24 марта 2022 года.

- Постановлением специализированного следственного суда города Актау 16 февраля 2022 года ходатайство следователя о санкционировании ранее избранной меры пресечения в виде «содержания под стражей» на меру пресечения в виде «домашнего ареста» до 24 марта 2022 года в отношении подозреваемого, бывшего заместителя акима Мангистауской области Ниязова Галымжана Мукыровича удовлетворен, - сообщили в пресс-службе суда Мангистауской области.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова арестовали на два месяца. Галымжан Ниязов задержан сотрудниками территориального департамента агентства по финансовому мониторингу по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.



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