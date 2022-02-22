Сразу четыре пары близнецов родились за сутки в Мангистау

Иллюстративное фото
В Мангистауском областном перинатальном центре «Мать и дитя» за сутки родились четыре пары близнецов.
На свет появились шесть мальчиков и две девочки. По словам медиков, состояние новорождённых оценивается как удовлетворительное. Вес самого маленького ребёнка составил 1950 граммов, а самого крупного - 3150 граммов.
В 2021 году в роддоме появились на свет 169 пар близнецов три тройни.
На свет появились шесть мальчиков и две девочки. По словам медиков, состояние новорождённых оценивается как удовлетворительное. Вес самого маленького ребёнка составил 1950 граммов, а самого крупного - 3150 граммов.
В 2021 году в роддоме появились на свет 169 пар близнецов три тройни.