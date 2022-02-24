Прибывшие в Мангистау кандасы выбрали места жительства





Всего это 71 семья, состоящая из 148 взрослых и 109 детей.- Большая часть кандасов поселилась в Актау - 48 семей (183 человека), Жанаозен выбрали 20 семей (71 человек). Еще два человека поселились в Алматы, и один человек теперь является жителем Нур-Султана, - сообщили в ЦОК Мангистау.