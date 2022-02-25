«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 25 Февраля
+10...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.99 KZT
  • €1 = 522.51 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:39

Просмотров: 2058

«Это распил»: экономист – о закупке акиматом Актау фигур тюленя и осетра

В акимате Актау отреагировали на публикацию о последнем тендере на 300 миллионов тенге. На эти деньги чиновники хотят купить гирлянды, декоративные подвески, флажки и подсветку на несколько зданий у той же компании, что устанавливала пластиковые тюльпаны. При этом покупку двух фигур – осетра и тюленя в акимате категорически отрицают, хотя их установка прописана до мельчайших деталей в технической спецификации тендера. При этом есть большая неувязочка: фигуры животных уже установили, да еще и за счет спонсоров, как уверяют чиновники. Выходит, акимат заказывает уже установленные МАФы, да еще и собирается заплатить за них? Подробнее об этом госшопинге акимата Актау читайте в материале Azattyq Rýhy.

Фото Azattyq Rýhy
Итак, несколько дней назад мы писали о том, что поставщик пластиковых тюльпанов получил тендер на 300 миллионов тенге от акимата Актау. Этот контракт достался фирме Clover Media Group совсем легко – акимат даже не стал проводить честный тендер и принимать заявки от разных поставщиков, а просто решил отдать сотни миллионов компании, чья работа ранее возмутила и разгневала актаусцев. Не будем вспоминать историю с пластиковыми тюльпанами, думается, все о ней помнят. В общем, закуп был «из одного источника путем прямого заключения договора».

Как расписано в технической спецификации тендера, на эти деньги компания должна поставить гирлянды, инсталляцию «Звездное небо», подсветку зданий, подвески и флажки на столбы, а также две фигуры – 12-метрового осетра и 3-метрового тюленя. Все перечисленное в акимате действительно признали. Все, кроме морских животных.

«На эти средства ТОО «Clover Media Group» проводит следующие работы:

- установка декоративных подвесок на опорах освещения, расположенных вдоль автомобильных дорог на территории города – 116 штук;

- установка декоративных флажков на опорах освещения, расположенных вдоль автомобильных дорог на территории города – 117 штук;

- установка гирлянд и прожекторов на пальмах, расположенных на набережной – 100 штук;

- установка малой архитектурной формы «Звездное небо» протяженностью 50 метров каждая – 2 штуки;

- ночное декоративное освещение офиса АО «Мангистаумунайгаз»;

- ночное декоративное освещение здания областной мечети;

- ночное декоративное освещение здания церкви.

После полного завершения данных работ подрядная организация до конца года будет проводить техническое обслуживание и содержание», – сообщили в акимате Актау.

При этом чиновники заявили, что фигуры осетра и тюленя на набережной Каспия уже установили. Вот только не за бюджетные деньги.

«Данные объекты были установлены силами команды индивидуального предпринимателя MasterMind за счет собственных средств, в качестве подарка городу. Эта информация была опубликована в местных и республиканских СМИ», – подчеркнули в акимате.

Фигуры действительно установили – еще до заключения акимата договора с Clover Media Group. Контракт с ними, напомню, был подписан 9 февраля. А фигура тюленя появилась на набережной уже 24 января. Об этом написали все местные СМИ.

«Это распил»: экономист – о закупке акиматом Актау фигур тюленя и осетра


А огромный и разноцветный осетр красовался с 7 февраля. Правда, сейчас его почему-то нет на месте.

«Это распил»: экономист – о закупке акиматом Актау фигур тюленя и осетра


И вот «совпадение» – в технической спецификации тендера, который компании Clover Media Group отдали 9 февраля, описываются абсолютно идентичные морские животные.

Смотрите, что описал акимат в технической характеристике тендера:

«Это распил»: экономист – о закупке акиматом Актау фигур тюленя и осетра


И вот что акимат сообщил журналистам о фигуре тюленя, установленного 24 января.

«Скульптура изготовлена по принципу высокополигонального моделирования, что подразумевает создание объекта с большим числом полигонов. Каждая модель моделируется и изготавливается вручную, в данном примере малая архитектурная форма «Тюлень» изготовлена из металлического каркаса, а его внешняя обшивка – из нержавеющей стали. Высота фигуры 2,3 метра», – рассказали в акимате нашим коллегам.

С осетром абсолютно аналогично: в техспеке акимат описал фигуру, которую уже установили. Вот часть из документа, посвященная рыбе.

«Это распил»: экономист – о закупке акиматом Актау фигур тюленя и осетра


И вот какого осетра установили ранее:

«Новая архитектурная форма длиной 13 метров выполнена в стилистике полигональной скульп­туры и оформлена художественной росписью. Ее основой является металлический каркас, внешняя часть создана с использованием армированной стеклоткани, выпущенной по собственной технологии компании», – сообщили чиновники.

Какое удивительное «совпадение» вплоть до стилистики, художественной росписи и даже стеклоткани по уникальной технологии.

Ничего не утверждаю, но, в общем-то, выходит, что акимат заказывает фигуры, которые, по сути, уже установили? Получается, что фирма Clover Media Group получит деньги за уже выполненную другой компанией работу?

Чтобы у вас вовсе не оставалось сомнений в подозрительности сделки, предлагаю проверить все самим. Для этого зайдите на портал госзакупок. Выберите вкладку «Реестры», затем «Договоры», нажмите на «Реестр договоров». Введите в графу поставщиков название компании – Clover Media Group. Вуаля, выйдут все сделки фирмы с госорганами. Последний такой контракт компания заключила с актауским городским Отделом жилищно-коммунального хозяйства.

Теперь нажмите на номер договора, выберите «Предмет договора» и кликните на номер «Ид». Выйдет документ – это техническая спецификация товара, который заказывает акимат. Нажмите на него, и на второй странице файла вы увидите, как черным по белому прописаны закупки фигур тюленя и осетра.

А если не получилось, можете ознакомиться с документом по этой ссылке.

В своем ответе на наш предыдущий материал в акимате Актау продолжают настаивать: мол, на фигуры деньги из бюджета не выделяли, это все за счет спонсоров. При этом те 300 миллионов, которые чиновники так великодушно предоставляют Clover Media Group, тоже, как они уверяют, деньги меценатов.

«На вышеназванные работы средства из бюджета не выделялись.

Также сообщаем, что в целях придания нового эстетического облика ночному освещению города Актау компания-меценат региона выделила 300 миллионов тенге в качестве спонсорской помощи», – заявляют в актауском акимате.

Вот только на портале госзакупок в этом тендере на 300 миллионов деньги указаны как бюджетные. Взгляните:

«Это распил»: экономист – о закупке акиматом Актау фигур тюленя и осетра


При этом кто же он – этот щедрый меценат, который выделил эти 300 миллионов, в акимате не сказали. И никаких доказательств не предоставили. Экономист Арман Бейсембаев считает, что актаускими госзакупками уже давно должна заинтересоваться Антикоррупционная служба.

Арман Бейсембаев:

«Понятное дело, что эта компания аффилирована с соответствующими структурами акиматовскими, которая и выигрывает эти тендера, госзаказы. Здесь все до банальности просто.

Схема настолько тупая и наглая, что здесь даже комментировать нечего. Это распил. И добавить нечего.

Акимат должен предоставить доказательства, что деньги им передал меценат. Сказали «А», говорите и «Б». Давайте, бумажки нам предоставьте. Покажите этого мецената, который предоставил средства. Давайте уже эту компанию вытащим.

Насколько я знаю, еще во время установки тюльпанов под эту компанию копнули, и оказалось, что это компания ни о чем, создана искусственно, специально под распил.

Ну и вот пока ей деньги выделяют, она будет работать. Перестанут выделять, она закроется. Откроют другую компанию. Это безобразие, но оно не первый год идет.

Это система, которая уже давно отлажена, работает и практически не дает сбоев. Эту систему победить не просто, и она продолжает работать. Да, понятно, случились январские события – это все печально, это все очень страшно. Тут идут, вроде бы как чистки, но саму систему пока никто не отменял.

Тут уже давно должны были антикоррупционщики копнуть, всех пересажать. Там их просто тепленькими бери, начиная с акима города и заканчивая рядовым сотрудником. Просто всех подчистую бери и сажай. Там уже готовое дело. Я просто не понимаю, почему его не замечают. Схема настолько простая, шита белыми нитками и настолько тупая по своей сути. Эти люди даже не заморачивались над тем, чтобы это как-то скрыть.

Вопрос: чем занимается Антикоррупционная служба? Вы чем занимаетесь, ребята? Вон они тепленькие сидят. Берите под белы рученьки и сажайте их. Они готовенькие сидят. У вас готовое уголовное дело под ногами валяется – берите, работайте! Чем вы занимаетесь? Я не понимаю. Это готовое уголовное дело, тут даже разбираться не надо. Просто папку в лицо бросить акиму и сказать: «Теперь давай, вставай, наручники на руки и пошли садиться в тюрьму».

Антикор надо сейчас спросить: «Ребята, что сидим?». Тут уже давно надо с автоматами, с масками всех мордой в пол в акимате, поднимать все бумаги и назначать прокурорскую проверку этой фирмы. И в ту фирму надо с автоматами заломиться и сказать: «Что за безобразие у вас происходит? У нас есть сомнения в вашей благонадежности. Мы считаем, что вы неблагонадежная компания» и проверять их все. А как по-другому?

Этот вопрос лежит не в экономической плоскости, а в политической.

Ладно, хорошо, вы это не увидели. Окей, бывает. Но журналисты увидели, и начинают об этом писать. Вы можете по следам пойти и назначить проверку. Ну как бы вот так должно происходить.

Чтобы вот такое предотвратить, должны работать институты. Опять система сдержек и противовесов. Это же очевидные вещи. Для того, чтобы сократить или сдержать беспредел акимата, должна работать прокуратура, которая следит за законностью, с другой стороны, должна следить Антикоррупционная служба, которая должна в револьверном режиме все это проверять на предмет сговора, коррупции, с аффилированными лицами. Просто каждый договор они должны брать и через фильтр пропускать и вовремя останавливать.

Акимат пользуется своими полномочиями так, как он считает нужным. Если нет противовеса, который мог бы это безобразие остановить, тогда, что, лично Президент должен это остановить? Но это не в его ведении, он не должен лично этим заниматься. Это вопрос к прокуратуре и Антикору.

В западных странах коррупционер не сидит ведь и себя по рукам не бьет: «Ой, как плохо, я больше не буду брать взятки». Нет, их за белы рученьки берут антикоррупционные службы. Они за ними следят, и такие вещи предотвращают и расследуют. Это и есть система сдержек и противовесов».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Papirosso
  • Ну Ну
 tolk (Посетители) Сегодня, 16:38
Все , всё знают! Но ситуация не меняется и антикор закрывает глаза.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Бродяга
  • Василий Кравчук
  • Ютюз
  • tolk
  • damik
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:40
ночное декоративное освещение офиса АО «Мангистаумунайгаз»;


очень смешно. а что у АО уже закончились деньги?

Тут уже давно должны были антикоррупционщики копнуть, всех пересажать. Там их просто тепленькими бери, начиная с акима города и заканчивая рядовым сотрудником. Просто всех подчистую бери и сажай. Там уже готовое дело. Я просто не понимаю, почему его не замечают.


ВОТ! applause applause давно пора

слов нет!

Экономист Арман Бейсембаев


а, вот, Вы Арман, можете коллективное письмо помочь составить в Аккорду. в генпрокуратуру. я думаю нас будет тысячи которые подпишут?

ох, не зря Гусман свалил вовремя)))

Спасибо большое ЛАДА! давно пора ! вот как должны работать СМИ! applause
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • watlow
  • Бродяга
  • Василий Кравчук
  • Ютюз
  • tolk
  • damik
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:36
Слов нет...одни маты...Президент не видет областного акима,областной вообще наверное не знает что есть городской аким,ну а городской слеп и глух к просьбам горожан...усе...круг замкнулся...И не удивлюсь если ответ от акимата будет таким-Вы горожане Актау-Вы во всем и виноваты сами.точка.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +11
  • Бродяга
  • Orion
  • watlow
  • Неравнодушный
  • Знакомый
  • Maximus
  • strana.kz
  • Василий Кравчук
  • Ютюз
  • tolk
  • damik
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:01
Но журналисты увидели, и начинают об этом писать.

Молодец Лиана! Полностью поддерживаю! Народ тоже всё это безобразие видит и пишет! Когда всё это прекратиться?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика