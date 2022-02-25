«Это распил»: экономист – о закупке акиматом Актау фигур тюленя и осетра

Фото Azattyq Rýhy
Итак, несколько дней назад мы писали о том, что поставщик пластиковых тюльпанов получил тендер на 300 миллионов тенге от акимата Актау. Этот контракт достался фирме Clover Media Group совсем легко – акимат даже не стал проводить честный тендер и принимать заявки от разных поставщиков, а просто решил отдать сотни миллионов компании, чья работа ранее возмутила и разгневала актаусцев. Не будем вспоминать историю с пластиковыми тюльпанами, думается, все о ней помнят. В общем, закуп был «из одного источника путем прямого заключения договора».
Как расписано в технической спецификации тендера, на эти деньги компания должна поставить гирлянды, инсталляцию «Звездное небо», подсветку зданий, подвески и флажки на столбы, а также две фигуры – 12-метрового осетра и 3-метрового тюленя. Все перечисленное в акимате действительно признали. Все, кроме морских животных.
«На эти средства ТОО «Clover Media Group» проводит следующие работы:
- установка декоративных подвесок на опорах освещения, расположенных вдоль автомобильных дорог на территории города – 116 штук;
- установка декоративных флажков на опорах освещения, расположенных вдоль автомобильных дорог на территории города – 117 штук;
- установка гирлянд и прожекторов на пальмах, расположенных на набережной – 100 штук;
- установка малой архитектурной формы «Звездное небо» протяженностью 50 метров каждая – 2 штуки;
- ночное декоративное освещение офиса АО «Мангистаумунайгаз»;
- ночное декоративное освещение здания областной мечети;
- ночное декоративное освещение здания церкви.
После полного завершения данных работ подрядная организация до конца года будет проводить техническое обслуживание и содержание», – сообщили в акимате Актау.
При этом чиновники заявили, что фигуры осетра и тюленя на набережной Каспия уже установили. Вот только не за бюджетные деньги.
«Данные объекты были установлены силами команды индивидуального предпринимателя MasterMind за счет собственных средств, в качестве подарка городу. Эта информация была опубликована в местных и республиканских СМИ», – подчеркнули в акимате.
Фигуры действительно установили – еще до заключения акимата договора с Clover Media Group. Контракт с ними, напомню, был подписан 9 февраля. А фигура тюленя появилась на набережной уже 24 января. Об этом написали все местные СМИ.
А огромный и разноцветный осетр красовался с 7 февраля. Правда, сейчас его почему-то нет на месте.
И вот «совпадение» – в технической спецификации тендера, который компании Clover Media Group отдали 9 февраля, описываются абсолютно идентичные морские животные.
Смотрите, что описал акимат в технической характеристике тендера:
И вот что акимат сообщил журналистам о фигуре тюленя, установленного 24 января.
«Скульптура изготовлена по принципу высокополигонального моделирования, что подразумевает создание объекта с большим числом полигонов. Каждая модель моделируется и изготавливается вручную, в данном примере малая архитектурная форма «Тюлень» изготовлена из металлического каркаса, а его внешняя обшивка – из нержавеющей стали. Высота фигуры 2,3 метра», – рассказали в акимате нашим коллегам.
С осетром абсолютно аналогично: в техспеке акимат описал фигуру, которую уже установили. Вот часть из документа, посвященная рыбе.
И вот какого осетра установили ранее:
«Новая архитектурная форма длиной 13 метров выполнена в стилистике полигональной скульптуры и оформлена художественной росписью. Ее основой является металлический каркас, внешняя часть создана с использованием армированной стеклоткани, выпущенной по собственной технологии компании», – сообщили чиновники.
Какое удивительное «совпадение» вплоть до стилистики, художественной росписи и даже стеклоткани по уникальной технологии.
Ничего не утверждаю, но, в общем-то, выходит, что акимат заказывает фигуры, которые, по сути, уже установили? Получается, что фирма Clover Media Group получит деньги за уже выполненную другой компанией работу?
Чтобы у вас вовсе не оставалось сомнений в подозрительности сделки, предлагаю проверить все самим. Для этого зайдите на портал госзакупок. Выберите вкладку «Реестры», затем «Договоры», нажмите на «Реестр договоров». Введите в графу поставщиков название компании – Clover Media Group. Вуаля, выйдут все сделки фирмы с госорганами. Последний такой контракт компания заключила с актауским городским Отделом жилищно-коммунального хозяйства.
Теперь нажмите на номер договора, выберите «Предмет договора» и кликните на номер «Ид». Выйдет документ – это техническая спецификация товара, который заказывает акимат. Нажмите на него, и на второй странице файла вы увидите, как черным по белому прописаны закупки фигур тюленя и осетра.
А если не получилось, можете ознакомиться с документом по этой ссылке.
В своем ответе на наш предыдущий материал в акимате Актау продолжают настаивать: мол, на фигуры деньги из бюджета не выделяли, это все за счет спонсоров. При этом те 300 миллионов, которые чиновники так великодушно предоставляют Clover Media Group, тоже, как они уверяют, деньги меценатов.
«На вышеназванные работы средства из бюджета не выделялись.
Также сообщаем, что в целях придания нового эстетического облика ночному освещению города Актау компания-меценат региона выделила 300 миллионов тенге в качестве спонсорской помощи», – заявляют в актауском акимате.
Вот только на портале госзакупок в этом тендере на 300 миллионов деньги указаны как бюджетные. Взгляните:
При этом кто же он – этот щедрый меценат, который выделил эти 300 миллионов, в акимате не сказали. И никаких доказательств не предоставили. Экономист Арман Бейсембаев считает, что актаускими госзакупками уже давно должна заинтересоваться Антикоррупционная служба.
Арман Бейсембаев:
«Понятное дело, что эта компания аффилирована с соответствующими структурами акиматовскими, которая и выигрывает эти тендера, госзаказы. Здесь все до банальности просто.
Схема настолько тупая и наглая, что здесь даже комментировать нечего. Это распил. И добавить нечего.
Акимат должен предоставить доказательства, что деньги им передал меценат. Сказали «А», говорите и «Б». Давайте, бумажки нам предоставьте. Покажите этого мецената, который предоставил средства. Давайте уже эту компанию вытащим.
Насколько я знаю, еще во время установки тюльпанов под эту компанию копнули, и оказалось, что это компания ни о чем, создана искусственно, специально под распил.
Ну и вот пока ей деньги выделяют, она будет работать. Перестанут выделять, она закроется. Откроют другую компанию. Это безобразие, но оно не первый год идет.
Это система, которая уже давно отлажена, работает и практически не дает сбоев. Эту систему победить не просто, и она продолжает работать. Да, понятно, случились январские события – это все печально, это все очень страшно. Тут идут, вроде бы как чистки, но саму систему пока никто не отменял.
Тут уже давно должны были антикоррупционщики копнуть, всех пересажать. Там их просто тепленькими бери, начиная с акима города и заканчивая рядовым сотрудником. Просто всех подчистую бери и сажай. Там уже готовое дело. Я просто не понимаю, почему его не замечают. Схема настолько простая, шита белыми нитками и настолько тупая по своей сути. Эти люди даже не заморачивались над тем, чтобы это как-то скрыть.
Вопрос: чем занимается Антикоррупционная служба? Вы чем занимаетесь, ребята? Вон они тепленькие сидят. Берите под белы рученьки и сажайте их. Они готовенькие сидят. У вас готовое уголовное дело под ногами валяется – берите, работайте! Чем вы занимаетесь? Я не понимаю. Это готовое уголовное дело, тут даже разбираться не надо. Просто папку в лицо бросить акиму и сказать: «Теперь давай, вставай, наручники на руки и пошли садиться в тюрьму».
Антикор надо сейчас спросить: «Ребята, что сидим?». Тут уже давно надо с автоматами, с масками всех мордой в пол в акимате, поднимать все бумаги и назначать прокурорскую проверку этой фирмы. И в ту фирму надо с автоматами заломиться и сказать: «Что за безобразие у вас происходит? У нас есть сомнения в вашей благонадежности. Мы считаем, что вы неблагонадежная компания» и проверять их все. А как по-другому?
Этот вопрос лежит не в экономической плоскости, а в политической.
Ладно, хорошо, вы это не увидели. Окей, бывает. Но журналисты увидели, и начинают об этом писать. Вы можете по следам пойти и назначить проверку. Ну как бы вот так должно происходить.
Чтобы вот такое предотвратить, должны работать институты. Опять система сдержек и противовесов. Это же очевидные вещи. Для того, чтобы сократить или сдержать беспредел акимата, должна работать прокуратура, которая следит за законностью, с другой стороны, должна следить Антикоррупционная служба, которая должна в револьверном режиме все это проверять на предмет сговора, коррупции, с аффилированными лицами. Просто каждый договор они должны брать и через фильтр пропускать и вовремя останавливать.
Акимат пользуется своими полномочиями так, как он считает нужным. Если нет противовеса, который мог бы это безобразие остановить, тогда, что, лично Президент должен это остановить? Но это не в его ведении, он не должен лично этим заниматься. Это вопрос к прокуратуре и Антикору.
В западных странах коррупционер не сидит ведь и себя по рукам не бьет: «Ой, как плохо, я больше не буду брать взятки». Нет, их за белы рученьки берут антикоррупционные службы. Они за ними следят, и такие вещи предотвращают и расследуют. Это и есть система сдержек и противовесов».
Как расписано в технической спецификации тендера, на эти деньги компания должна поставить гирлянды, инсталляцию «Звездное небо», подсветку зданий, подвески и флажки на столбы, а также две фигуры – 12-метрового осетра и 3-метрового тюленя. Все перечисленное в акимате действительно признали. Все, кроме морских животных.
«На эти средства ТОО «Clover Media Group» проводит следующие работы:
- установка декоративных подвесок на опорах освещения, расположенных вдоль автомобильных дорог на территории города – 116 штук;
- установка декоративных флажков на опорах освещения, расположенных вдоль автомобильных дорог на территории города – 117 штук;
- установка гирлянд и прожекторов на пальмах, расположенных на набережной – 100 штук;
- установка малой архитектурной формы «Звездное небо» протяженностью 50 метров каждая – 2 штуки;
- ночное декоративное освещение офиса АО «Мангистаумунайгаз»;
- ночное декоративное освещение здания областной мечети;
- ночное декоративное освещение здания церкви.
После полного завершения данных работ подрядная организация до конца года будет проводить техническое обслуживание и содержание», – сообщили в акимате Актау.
При этом чиновники заявили, что фигуры осетра и тюленя на набережной Каспия уже установили. Вот только не за бюджетные деньги.
«Данные объекты были установлены силами команды индивидуального предпринимателя MasterMind за счет собственных средств, в качестве подарка городу. Эта информация была опубликована в местных и республиканских СМИ», – подчеркнули в акимате.
Фигуры действительно установили – еще до заключения акимата договора с Clover Media Group. Контракт с ними, напомню, был подписан 9 февраля. А фигура тюленя появилась на набережной уже 24 января. Об этом написали все местные СМИ.
А огромный и разноцветный осетр красовался с 7 февраля. Правда, сейчас его почему-то нет на месте.
И вот «совпадение» – в технической спецификации тендера, который компании Clover Media Group отдали 9 февраля, описываются абсолютно идентичные морские животные.
Смотрите, что описал акимат в технической характеристике тендера:
И вот что акимат сообщил журналистам о фигуре тюленя, установленного 24 января.
«Скульптура изготовлена по принципу высокополигонального моделирования, что подразумевает создание объекта с большим числом полигонов. Каждая модель моделируется и изготавливается вручную, в данном примере малая архитектурная форма «Тюлень» изготовлена из металлического каркаса, а его внешняя обшивка – из нержавеющей стали. Высота фигуры 2,3 метра», – рассказали в акимате нашим коллегам.
С осетром абсолютно аналогично: в техспеке акимат описал фигуру, которую уже установили. Вот часть из документа, посвященная рыбе.
И вот какого осетра установили ранее:
«Новая архитектурная форма длиной 13 метров выполнена в стилистике полигональной скульптуры и оформлена художественной росписью. Ее основой является металлический каркас, внешняя часть создана с использованием армированной стеклоткани, выпущенной по собственной технологии компании», – сообщили чиновники.
Какое удивительное «совпадение» вплоть до стилистики, художественной росписи и даже стеклоткани по уникальной технологии.
Ничего не утверждаю, но, в общем-то, выходит, что акимат заказывает фигуры, которые, по сути, уже установили? Получается, что фирма Clover Media Group получит деньги за уже выполненную другой компанией работу?
Чтобы у вас вовсе не оставалось сомнений в подозрительности сделки, предлагаю проверить все самим. Для этого зайдите на портал госзакупок. Выберите вкладку «Реестры», затем «Договоры», нажмите на «Реестр договоров». Введите в графу поставщиков название компании – Clover Media Group. Вуаля, выйдут все сделки фирмы с госорганами. Последний такой контракт компания заключила с актауским городским Отделом жилищно-коммунального хозяйства.
Теперь нажмите на номер договора, выберите «Предмет договора» и кликните на номер «Ид». Выйдет документ – это техническая спецификация товара, который заказывает акимат. Нажмите на него, и на второй странице файла вы увидите, как черным по белому прописаны закупки фигур тюленя и осетра.
А если не получилось, можете ознакомиться с документом по этой ссылке.
В своем ответе на наш предыдущий материал в акимате Актау продолжают настаивать: мол, на фигуры деньги из бюджета не выделяли, это все за счет спонсоров. При этом те 300 миллионов, которые чиновники так великодушно предоставляют Clover Media Group, тоже, как они уверяют, деньги меценатов.
«На вышеназванные работы средства из бюджета не выделялись.
Также сообщаем, что в целях придания нового эстетического облика ночному освещению города Актау компания-меценат региона выделила 300 миллионов тенге в качестве спонсорской помощи», – заявляют в актауском акимате.
Вот только на портале госзакупок в этом тендере на 300 миллионов деньги указаны как бюджетные. Взгляните:
При этом кто же он – этот щедрый меценат, который выделил эти 300 миллионов, в акимате не сказали. И никаких доказательств не предоставили. Экономист Арман Бейсембаев считает, что актаускими госзакупками уже давно должна заинтересоваться Антикоррупционная служба.
Арман Бейсембаев:
«Понятное дело, что эта компания аффилирована с соответствующими структурами акиматовскими, которая и выигрывает эти тендера, госзаказы. Здесь все до банальности просто.
Схема настолько тупая и наглая, что здесь даже комментировать нечего. Это распил. И добавить нечего.
Акимат должен предоставить доказательства, что деньги им передал меценат. Сказали «А», говорите и «Б». Давайте, бумажки нам предоставьте. Покажите этого мецената, который предоставил средства. Давайте уже эту компанию вытащим.
Насколько я знаю, еще во время установки тюльпанов под эту компанию копнули, и оказалось, что это компания ни о чем, создана искусственно, специально под распил.
Ну и вот пока ей деньги выделяют, она будет работать. Перестанут выделять, она закроется. Откроют другую компанию. Это безобразие, но оно не первый год идет.
Это система, которая уже давно отлажена, работает и практически не дает сбоев. Эту систему победить не просто, и она продолжает работать. Да, понятно, случились январские события – это все печально, это все очень страшно. Тут идут, вроде бы как чистки, но саму систему пока никто не отменял.
Тут уже давно должны были антикоррупционщики копнуть, всех пересажать. Там их просто тепленькими бери, начиная с акима города и заканчивая рядовым сотрудником. Просто всех подчистую бери и сажай. Там уже готовое дело. Я просто не понимаю, почему его не замечают. Схема настолько простая, шита белыми нитками и настолько тупая по своей сути. Эти люди даже не заморачивались над тем, чтобы это как-то скрыть.
Вопрос: чем занимается Антикоррупционная служба? Вы чем занимаетесь, ребята? Вон они тепленькие сидят. Берите под белы рученьки и сажайте их. Они готовенькие сидят. У вас готовое уголовное дело под ногами валяется – берите, работайте! Чем вы занимаетесь? Я не понимаю. Это готовое уголовное дело, тут даже разбираться не надо. Просто папку в лицо бросить акиму и сказать: «Теперь давай, вставай, наручники на руки и пошли садиться в тюрьму».
Антикор надо сейчас спросить: «Ребята, что сидим?». Тут уже давно надо с автоматами, с масками всех мордой в пол в акимате, поднимать все бумаги и назначать прокурорскую проверку этой фирмы. И в ту фирму надо с автоматами заломиться и сказать: «Что за безобразие у вас происходит? У нас есть сомнения в вашей благонадежности. Мы считаем, что вы неблагонадежная компания» и проверять их все. А как по-другому?
Этот вопрос лежит не в экономической плоскости, а в политической.
Ладно, хорошо, вы это не увидели. Окей, бывает. Но журналисты увидели, и начинают об этом писать. Вы можете по следам пойти и назначить проверку. Ну как бы вот так должно происходить.
Чтобы вот такое предотвратить, должны работать институты. Опять система сдержек и противовесов. Это же очевидные вещи. Для того, чтобы сократить или сдержать беспредел акимата, должна работать прокуратура, которая следит за законностью, с другой стороны, должна следить Антикоррупционная служба, которая должна в револьверном режиме все это проверять на предмет сговора, коррупции, с аффилированными лицами. Просто каждый договор они должны брать и через фильтр пропускать и вовремя останавливать.
Акимат пользуется своими полномочиями так, как он считает нужным. Если нет противовеса, который мог бы это безобразие остановить, тогда, что, лично Президент должен это остановить? Но это не в его ведении, он не должен лично этим заниматься. Это вопрос к прокуратуре и Антикору.
В западных странах коррупционер не сидит ведь и себя по рукам не бьет: «Ой, как плохо, я больше не буду брать взятки». Нет, их за белы рученьки берут антикоррупционные службы. Они за ними следят, и такие вещи предотвращают и расследуют. Это и есть система сдержек и противовесов».