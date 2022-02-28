В облздраве озвучили зарплаты протестующих работников скорой помощи в Жанаозене

Кадр с видеоролика
В управлении здравоохранения Мангистауской области ответили на требования работников станции скорой помощи Жанаозена, которые уже четвертый день отказываются выходить на работу из-за низких зарплат.
- Работодатель удовлетворил требование по установлению выплаты в канун государственных праздников Наурыз, Дню Независимости, а также к профессиональному празднику медицинских работников в размере 1 МЗП (60 тысяч тенге). Также работодатель предложил установить дифференцировано доплату к заработной плате сотрудников скорой помощи. Надбавка врачам, фельдшерам и водителям составляет 40 тысяч тенге, санитарам - 20 тысяч тенге, прочим сотрудникам - 30 тысяч тенге. Сотрудников скорой помощи из других районов и города Актау удовлетворило это решение. Сотрудники из Жанаозена не согласились и потребовали повысить зарплату до 300 000 - 400 000 тенге. Однако, исходя из экономического состояния предприятия, повысить зарплату до такого уровня не представляется возможным, - прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистауской области.
По данным ведомства, сейчас водители скорой помощи в Жанаозене в среднем зарабатывают 145 тысяч тенге в месяц, фельдшеры - 174 тысячи тенге, санитары - 97 тысяч тенге.
- Работа сотрудников скорой помощи - это нелегкий и ответственный труд. Стоит отметить, что месячная заработная плата водителей скорой помощи уже была увеличена в 2020-2021 годах. Мы просим отнестись с пониманием к текущему положению. Мы не можем допустить, чтобы из-за незаконной забастовки был причинён вред здоровью и жизни населения. В этой связи я хочу обратиться к коллегам: все мы давали клятву Гиппократа, наша профессия напрямую связана с жизнью человека. Я надеюсь, что все мы останемся преданы своей профессии и вместе сможем пройти эти временные трудности, - сказал руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумиров.
По сведения ведомства, в Жанаозене на вызовы скорой помощи задействованы мобильные бригады городских поликлиник.
В ведомстве забастовку медиков назвали незаконной. Чиновники сослались на Уголовный Кодекс.
- Согласно статье 320 Уголовного Кодекса РК, неоказание медицинской помощи без уважительных причин лицом, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного, наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что часть сотрудников станции скорой помощи Жанаозена в знак протеста отказались выходить на работу. Из-за этого в городе, где проживают около 120 тысяч человек, работают только две бригады медиков.
- Работодатель удовлетворил требование по установлению выплаты в канун государственных праздников Наурыз, Дню Независимости, а также к профессиональному празднику медицинских работников в размере 1 МЗП (60 тысяч тенге). Также работодатель предложил установить дифференцировано доплату к заработной плате сотрудников скорой помощи. Надбавка врачам, фельдшерам и водителям составляет 40 тысяч тенге, санитарам - 20 тысяч тенге, прочим сотрудникам - 30 тысяч тенге. Сотрудников скорой помощи из других районов и города Актау удовлетворило это решение. Сотрудники из Жанаозена не согласились и потребовали повысить зарплату до 300 000 - 400 000 тенге. Однако, исходя из экономического состояния предприятия, повысить зарплату до такого уровня не представляется возможным, - прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистауской области.
По данным ведомства, сейчас водители скорой помощи в Жанаозене в среднем зарабатывают 145 тысяч тенге в месяц, фельдшеры - 174 тысячи тенге, санитары - 97 тысяч тенге.
- Работа сотрудников скорой помощи - это нелегкий и ответственный труд. Стоит отметить, что месячная заработная плата водителей скорой помощи уже была увеличена в 2020-2021 годах. Мы просим отнестись с пониманием к текущему положению. Мы не можем допустить, чтобы из-за незаконной забастовки был причинён вред здоровью и жизни населения. В этой связи я хочу обратиться к коллегам: все мы давали клятву Гиппократа, наша профессия напрямую связана с жизнью человека. Я надеюсь, что все мы останемся преданы своей профессии и вместе сможем пройти эти временные трудности, - сказал руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумиров.
По сведения ведомства, в Жанаозене на вызовы скорой помощи задействованы мобильные бригады городских поликлиник.
В ведомстве забастовку медиков назвали незаконной. Чиновники сослались на Уголовный Кодекс.
- Согласно статье 320 Уголовного Кодекса РК, неоказание медицинской помощи без уважительных причин лицом, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного, наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что часть сотрудников станции скорой помощи Жанаозена в знак протеста отказались выходить на работу. Из-за этого в городе, где проживают около 120 тысяч человек, работают только две бригады медиков.