Работники ТОО «КапРемСервис» требуют повышения заработной платы

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Рабочие компании ТОО «КапРемСервис» в Мангистауской области записали видеообращение к руководству страны и региона.
Видео опубликовано в социальных сетях сегодня, 1 марта 2022 года. На видео сотрудники требуют повышения заработной платы.
На видео рабочие отметили, что уже обращались к руководству о пересмотре заработной платы, но все переговоры ни к чему не привели.
Ранее сообщалось, что часть сотрудников скорой помощи Жанаозена четвертый день отказывается выходить на работ. Фельдшеры и медперсонал требуют повышения зарплат до 300-400 тысяч тенге.
Видео опубликовано в социальных сетях сегодня, 1 марта 2022 года. На видео сотрудники требуют повышения заработной платы.
На видео рабочие отметили, что уже обращались к руководству о пересмотре заработной платы, но все переговоры ни к чему не привели.
Ранее сообщалось, что часть сотрудников скорой помощи Жанаозена четвертый день отказывается выходить на работ. Фельдшеры и медперсонал требуют повышения зарплат до 300-400 тысяч тенге.