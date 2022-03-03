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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:41

Просмотров: 12

Часть работников ТОО «Каракудукмунай» отказалась выходить на работу в знак протеста

Работники ТОО «Каракудукмунай» записали видеообращение, в котором заявили о частичной приостановке работы со 2 марта. Причиной этому послужило то, что ни работодатель, ни представители власти не выполнили их требование - не подняли им зарплату.

Кадр с видеоролика
В Мангистау отказалась выходить на работу часть сотрудников ТОО «Каракудукмунай». Об этом они заявили, записав коллективное видеообращение. В ролике говорится о том, что сотрудники предприятия 16 февраля выдвигали свои требования, в числе которых повышение заработной платы.

Однако ни работодатель, ни представители власти не смогли удовлетворить их просьбу. Поэтому, как следует из видеозаписи, работники ТОО 2 марта частично приостановили работу.

- Если в ближайшее время наш вопрос не решится, мы вынуждены полностью остановить работу предприятия, - говорится в видеообращении.




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