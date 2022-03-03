Часть работников ТОО «Каракудукмунай» отказалась выходить на работу в знак протеста

Кадр с видеоролика

В Мангистау отказалась выходить на работу часть сотрудников ТОО «Каракудукмунай». Об этом они заявили, записав коллективное видеообращение. В ролике говорится о том, что сотрудники предприятия 16 февраля выдвигали свои требования, в числе которых повышение заработной платы.



Однако ни работодатель, ни представители власти не смогли удовлетворить их просьбу. Поэтому, как следует из видеозаписи, работники ТОО 2 марта частично приостановили работу.



- Если в ближайшее время наш вопрос не решится, мы вынуждены полностью остановить работу предприятия, - говорится в видеообращении.



