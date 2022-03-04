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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 07:57

Просмотров: 602

Выигравшая тендер компания обещает в парке «Акбота» построить ледяной каток

Руководитель частной компании, выигравшей тендер, планирует пригласить алматинских урбанистов для разработки проекта по благоустройству парка «Акбота». Пока известно о том, что в парке построят ледяной каток. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».

Фото из архива Lada.kz
По информации телеканала «Хабар 24», руководителем компании, которая выиграла тендер по благоустройству парка, является Абдулмалик Алеудин. Он сообщил, что в парке планируется построить ледяной каток.

- 10 марта будет готова концепция. Поэтапно мы планируем вложить порядка двух миллиардов тенге. Доступ к зоне отдыха будет бесплатный. Для разработки проекта привлекаем алматинских урбанистов. Планируем ледяной каток построить. Но прежде необходимо демонтировать старые аттракционы, они будут нам мешать, - сообщил Абдулмалик Алеудин.

Название компании в сюжете телеканала не озвучили. По информации сайта Statsnet, где публикуют информацию о контрагентах, Абдулмалик Алеудин является руководителем ТОО «CASPIAN TRADING LTD». Известно, что эта компания была зарегистрирована в Мангистау два года назад. Основным видом деятельности ТОО указана оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации.

Выигравшая тендер компания обещает в парке «Акбота» построить ледяной каток


На сайте государственных закупок указано, что Абдулмалик Алеудин руководит другой зарегистрированной в Актау компанией под названием «АВТО-ЛЮКС СЕРВИС».

Выигравшая тендер компания обещает в парке «Акбота» построить ледяной каток


Из открытых источников известно, что эта компания занимается производством сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий.

Ранее сообщалось о том, что в Актау территорию «Акботы» передали в доверительное управление.

Напомним, в 2003 году часть территории парка «Акбота» продали предпринимателям. Однако из-за того, что инвестор не выполнил свои обязательства, городские власти решили через суд изъять у него земельные участки. Вернуть парк «Акбота» в городскую собственность удалось только в 2012 году. С тех пор поменялось несколько акимов, выделялись деньги для развития парка, однако обещанных летних кинотеатров, фонтанов, ледового комплекса и фитнес-центра нет до сих пор. Сейчас парк «Акбота» работает только в теплое время года. На его территории располагаются платные детские игровые аттракционы, а также небольшие магазины и колесо обозрения.



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Комментарии ( 3 )

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kotkaz (Посетители) Сегодня, 09:22
Но прежде необходимо демонтировать старые аттракционы, они будут нам мешать
- неужели уберут??
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 08:46
А парк то куда?

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • дорожник
  • NataliN
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 08:28
Да че там каток, сразу торговый центр стройте...
 
 

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