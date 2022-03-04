Выигравшая тендер компания обещает в парке «Акбота» построить ледяной каток

Фото из архива Lada.kz
По информации телеканала «Хабар 24», руководителем компании, которая выиграла тендер по благоустройству парка, является Абдулмалик Алеудин. Он сообщил, что в парке планируется построить ледяной каток.
- 10 марта будет готова концепция. Поэтапно мы планируем вложить порядка двух миллиардов тенге. Доступ к зоне отдыха будет бесплатный. Для разработки проекта привлекаем алматинских урбанистов. Планируем ледяной каток построить. Но прежде необходимо демонтировать старые аттракционы, они будут нам мешать, - сообщил Абдулмалик Алеудин.
Название компании в сюжете телеканала не озвучили. По информации сайта Statsnet, где публикуют информацию о контрагентах, Абдулмалик Алеудин является руководителем ТОО «CASPIAN TRADING LTD». Известно, что эта компания была зарегистрирована в Мангистау два года назад. Основным видом деятельности ТОО указана оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации.
На сайте государственных закупок указано, что Абдулмалик Алеудин руководит другой зарегистрированной в Актау компанией под названием «АВТО-ЛЮКС СЕРВИС».
Из открытых источников известно, что эта компания занимается производством сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий.
Ранее сообщалось о том, что в Актау территорию «Акботы» передали в доверительное управление.
Напомним, в 2003 году часть территории парка «Акбота» продали предпринимателям. Однако из-за того, что инвестор не выполнил свои обязательства, городские власти решили через суд изъять у него земельные участки. Вернуть парк «Акбота» в городскую собственность удалось только в 2012 году. С тех пор поменялось несколько акимов, выделялись деньги для развития парка, однако обещанных летних кинотеатров, фонтанов, ледового комплекса и фитнес-центра нет до сих пор. Сейчас парк «Акбота» работает только в теплое время года. На его территории располагаются платные детские игровые аттракционы, а также небольшие магазины и колесо обозрения.
- 10 марта будет готова концепция. Поэтапно мы планируем вложить порядка двух миллиардов тенге. Доступ к зоне отдыха будет бесплатный. Для разработки проекта привлекаем алматинских урбанистов. Планируем ледяной каток построить. Но прежде необходимо демонтировать старые аттракционы, они будут нам мешать, - сообщил Абдулмалик Алеудин.
Название компании в сюжете телеканала не озвучили. По информации сайта Statsnet, где публикуют информацию о контрагентах, Абдулмалик Алеудин является руководителем ТОО «CASPIAN TRADING LTD». Известно, что эта компания была зарегистрирована в Мангистау два года назад. Основным видом деятельности ТОО указана оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации.
На сайте государственных закупок указано, что Абдулмалик Алеудин руководит другой зарегистрированной в Актау компанией под названием «АВТО-ЛЮКС СЕРВИС».
Из открытых источников известно, что эта компания занимается производством сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий.
Ранее сообщалось о том, что в Актау территорию «Акботы» передали в доверительное управление.
Напомним, в 2003 году часть территории парка «Акбота» продали предпринимателям. Однако из-за того, что инвестор не выполнил свои обязательства, городские власти решили через суд изъять у него земельные участки. Вернуть парк «Акбота» в городскую собственность удалось только в 2012 году. С тех пор поменялось несколько акимов, выделялись деньги для развития парка, однако обещанных летних кинотеатров, фонтанов, ледового комплекса и фитнес-центра нет до сих пор. Сейчас парк «Акбота» работает только в теплое время года. На его территории располагаются платные детские игровые аттракционы, а также небольшие магазины и колесо обозрения.