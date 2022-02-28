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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:11

Просмотров: 1799

Опять про парк! В Актау территорию «Акботы» передали в доверительное управление

В Актау завершились процедуры по передаче городского парка «Акбота» в доверительное управление. Планируется, что на развитие парка будет выделено порядка двух миллиардов тенге. Об этом сообщил аким города Актау Нурдаулет Килыбай на брифинге в центре общественных коммуникаций.

Фото из архива Lada.kz
В Актау определили предпринимателя, который будет заниматься развитием парка «Акбота».

- В октябре прошлого года я говорил, что новая презентация парка «Акбота» состоится в ближайшее время. Однако она ещё не состоялась. Дело в том, что с первым инвестором по доверительному управлению договор не был заключён, искали другого. Предложенные нами технические требования не устраивали инвесторов. В декабре 2021 года завершился конкурс по передаче городского парка «Акбота» в доверительное управление, где был определён победитель, - сообщил Нурдаулет Килыбай.

По словам градоначальника, предприниматель разрабатывает единую концепцию парка, и 10 марта будет представлен эскиз и план территории.

Власти города сообщают, что для развития парка планируют потратить порядка двух миллиардов тенге. Отмечается, что здесь высадят дополнительные деревья и зеленые насаждения, создадут комфортные условия для людей с ограниченными возможностями, построят игровые площадки для детей.

В парке «Акбота» появятся коммерческие объекты предпринимателя, который будет заниматься его благоустройством, об том в октябре прошлого года заявлял Нурдаулет Килыбай.

Напомним, в 2021 году парк «Акбота» выставили на электронной торговой площадке для передачи в доверительное управление без права выкупа.

По тендерным условиям, доверительный управляющий должен посадить не менее 1500 штук лиственных деревьев, 1000 штук хвойных деревьев, 60 тысяч кустарников, также дополнительно посадить цветы на территории парка до 2027 года (до 15 мая ежегодно - 300 штук лиственных деревьев, 200 штук - хвойных деревьев, 12 тысяч кустарников).

Кроме этого, установить автоматизированную систему полива по всему парку до 15 мая 2022 года, осветить парадный вход и установить надпись «Акбота», логотипы «Visit Mangystau» и «Акбота».

В конкурсные условия входят установка пандусов, постов охраны, широкоугольных камер видеонаблюдения по всему парку с подключением к системе полиции.

Также нужно установить беговую и пешеходную дорожки по периметру парка, декоративные теневые навесы, беседки с теневым навесом, скамейки, урны, парковые фонари, три круглогодичных санитарно-гигиенических узла.

Кроме того, доверительный управляющий должен предусмотреть автомобильную парковку со светоотражающей парковочной и дорожной разметками, установить малые архитектурные формы и фонари для освещения.

Напомним, в 2003 году часть территории парка «Акбота» продали предпринимателям. Однако из-за того, что инвестор не выполнил свои обязательства, городские власти решили через суд изъять у него земельные участки. Вернуть парк «Акбота» в городскую собственность удалось только в 2012 году. С тех пор поменялось несколько акимов, выделялись деньги для развития парка, однако обещанных летних кинотеатров, фонтанов, ледового комплекса и фитнес-центра нет до сих пор. Сейчас парк «Акбота» работает только в теплое время года. На его территории располагаются платные детские игровые аттракционы, а также небольшие магазины и колесо обозрения.



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Комментарии ( 8 )

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  • Космос
  • Ивановна
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:48
Xpert,
так они не знают это что листья убирать нельзя. всё метут вениками и метут. вот такие специалисты .
всё равно с песком это не пройдёт. грунт нужен
 
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  • Daulet201999
  • синдбад
  • Foxy-Hell
 Xpert (Посетители) Сегодня, 17:08
strana.kz,да песок. Земля влажной остаётся дольше если укрыта. Дерево как любая органика не за год, так за несколько разложится + листья, чем не мульча. То что есть не используем. Идеальный грунт нам никто не привезёт.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Жанар
  • Daulet201999
  • Papirosso
  • sakura.68
  • Космос
  • arelav_74
  • Foxy-Hell
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:07
а как это в доверительное ? можете объяснить? деньги будут затрачены чьи?
если предпринимателя то как ему резон?
если в казны города то я тоже хочу сквер в доверительное управление
 
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  • Жанар
  • Daulet201999
  • sakura.68
  • Foxy-Hell
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:54
7292Aktau,
очень прибыльная. на пустырях возведут здания и прочее. и не будет там парка

Цитата: Xpert
Используйте щепу как мульчу для обогащения почвы и уменьшения испарения.

песок собрались обогощать? там грунт надо завозить
 
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  • Бродяга
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  • 490
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 Pluto (Посетители) Сегодня, 16:52
Интересно - кто-то верит в эти сказки про "Белого бычка"? Деньги как обычно в наше время поделят между собойчиком и отчитаются что все шито крыто.
Два миллиарда лакомый кусок.
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:49
В конкурсные условия входят установка.., постов охраны, широкоугольных камер видеонаблюдения по всему парку с подключением к системе полиции.

Всё это хорошо! Но! Зачем камеры подключать к системе полиции? Смысл? На Набережной и Скальной тропе вандалы всё рушат, не боясь камер, потому, что никто не реагирует. То же самое будет и в парке! Уж если поставите посты охраны, то к ним и подключайте камеры! look А охране поставить в обязанность beat оперативного реагирования на нарушения порядка fingal и вандализма. Так будет ответственней! ИМХО
 
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 Xpert (Посетители) Сегодня, 16:24
Смотришь старые фото 80х годов, Приморский парк утопал в зелени. Сейчас же это убогое место парком назвать тяжело.
Буду рад если наконец то смогут восстановить его былую зелень.
Но этого парка уже давно не достаточно для нашего города, нужно несколько парков в верхних микрорайонах.
Акимат, купите уже дробилку для кустов и деревьев, для дробления древесины. Используйте щепу как мульчу для обогащения почвы и уменьшения испарения. В паре с капельным орошением самое лучшее решение. На месте порезал, раздробил. Не нужно будет увозить не понятно куда и утилизировать.
И не ставьте урны у лавочек: задыхаешься от вони когда сидишь.
 
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 7292Aktau (Посетители) Сегодня, 16:24
Даааа,сначала этот парк поставили на колени ,а теперь за спонсорские деньги хотят его восстановить.Интересно-прибыльная задумка
 
 

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