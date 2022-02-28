Опять про парк! В Актау территорию «Акботы» передали в доверительное управление

Фото из архива Lada.kz
В Актау определили предпринимателя, который будет заниматься развитием парка «Акбота».
- В октябре прошлого года я говорил, что новая презентация парка «Акбота» состоится в ближайшее время. Однако она ещё не состоялась. Дело в том, что с первым инвестором по доверительному управлению договор не был заключён, искали другого. Предложенные нами технические требования не устраивали инвесторов. В декабре 2021 года завершился конкурс по передаче городского парка «Акбота» в доверительное управление, где был определён победитель, - сообщил Нурдаулет Килыбай.
По словам градоначальника, предприниматель разрабатывает единую концепцию парка, и 10 марта будет представлен эскиз и план территории.
Власти города сообщают, что для развития парка планируют потратить порядка двух миллиардов тенге. Отмечается, что здесь высадят дополнительные деревья и зеленые насаждения, создадут комфортные условия для людей с ограниченными возможностями, построят игровые площадки для детей.
В парке «Акбота» появятся коммерческие объекты предпринимателя, который будет заниматься его благоустройством, об том в октябре прошлого года заявлял Нурдаулет Килыбай.
Напомним, в 2021 году парк «Акбота» выставили на электронной торговой площадке для передачи в доверительное управление без права выкупа.
По тендерным условиям, доверительный управляющий должен посадить не менее 1500 штук лиственных деревьев, 1000 штук хвойных деревьев, 60 тысяч кустарников, также дополнительно посадить цветы на территории парка до 2027 года (до 15 мая ежегодно - 300 штук лиственных деревьев, 200 штук - хвойных деревьев, 12 тысяч кустарников).
Кроме этого, установить автоматизированную систему полива по всему парку до 15 мая 2022 года, осветить парадный вход и установить надпись «Акбота», логотипы «Visit Mangystau» и «Акбота».
В конкурсные условия входят установка пандусов, постов охраны, широкоугольных камер видеонаблюдения по всему парку с подключением к системе полиции.
Также нужно установить беговую и пешеходную дорожки по периметру парка, декоративные теневые навесы, беседки с теневым навесом, скамейки, урны, парковые фонари, три круглогодичных санитарно-гигиенических узла.
Кроме того, доверительный управляющий должен предусмотреть автомобильную парковку со светоотражающей парковочной и дорожной разметками, установить малые архитектурные формы и фонари для освещения.
Напомним, в 2003 году часть территории парка «Акбота» продали предпринимателям. Однако из-за того, что инвестор не выполнил свои обязательства, городские власти решили через суд изъять у него земельные участки. Вернуть парк «Акбота» в городскую собственность удалось только в 2012 году. С тех пор поменялось несколько акимов, выделялись деньги для развития парка, однако обещанных летних кинотеатров, фонтанов, ледового комплекса и фитнес-центра нет до сих пор. Сейчас парк «Акбота» работает только в теплое время года. На его территории располагаются платные детские игровые аттракционы, а также небольшие магазины и колесо обозрения.
- В октябре прошлого года я говорил, что новая презентация парка «Акбота» состоится в ближайшее время. Однако она ещё не состоялась. Дело в том, что с первым инвестором по доверительному управлению договор не был заключён, искали другого. Предложенные нами технические требования не устраивали инвесторов. В декабре 2021 года завершился конкурс по передаче городского парка «Акбота» в доверительное управление, где был определён победитель, - сообщил Нурдаулет Килыбай.
По словам градоначальника, предприниматель разрабатывает единую концепцию парка, и 10 марта будет представлен эскиз и план территории.
Власти города сообщают, что для развития парка планируют потратить порядка двух миллиардов тенге. Отмечается, что здесь высадят дополнительные деревья и зеленые насаждения, создадут комфортные условия для людей с ограниченными возможностями, построят игровые площадки для детей.
В парке «Акбота» появятся коммерческие объекты предпринимателя, который будет заниматься его благоустройством, об том в октябре прошлого года заявлял Нурдаулет Килыбай.
Напомним, в 2021 году парк «Акбота» выставили на электронной торговой площадке для передачи в доверительное управление без права выкупа.
По тендерным условиям, доверительный управляющий должен посадить не менее 1500 штук лиственных деревьев, 1000 штук хвойных деревьев, 60 тысяч кустарников, также дополнительно посадить цветы на территории парка до 2027 года (до 15 мая ежегодно - 300 штук лиственных деревьев, 200 штук - хвойных деревьев, 12 тысяч кустарников).
Кроме этого, установить автоматизированную систему полива по всему парку до 15 мая 2022 года, осветить парадный вход и установить надпись «Акбота», логотипы «Visit Mangystau» и «Акбота».
В конкурсные условия входят установка пандусов, постов охраны, широкоугольных камер видеонаблюдения по всему парку с подключением к системе полиции.
Также нужно установить беговую и пешеходную дорожки по периметру парка, декоративные теневые навесы, беседки с теневым навесом, скамейки, урны, парковые фонари, три круглогодичных санитарно-гигиенических узла.
Кроме того, доверительный управляющий должен предусмотреть автомобильную парковку со светоотражающей парковочной и дорожной разметками, установить малые архитектурные формы и фонари для освещения.
Напомним, в 2003 году часть территории парка «Акбота» продали предпринимателям. Однако из-за того, что инвестор не выполнил свои обязательства, городские власти решили через суд изъять у него земельные участки. Вернуть парк «Акбота» в городскую собственность удалось только в 2012 году. С тех пор поменялось несколько акимов, выделялись деньги для развития парка, однако обещанных летних кинотеатров, фонтанов, ледового комплекса и фитнес-центра нет до сих пор. Сейчас парк «Акбота» работает только в теплое время года. На его территории располагаются платные детские игровые аттракционы, а также небольшие магазины и колесо обозрения.