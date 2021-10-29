Коммерческие объекты будут возведены в парке «Акбота»

Фото из архива Lada.kz
По словам главного чиновника города, одним из требований конкурса было благоустройство парка.
- Когда бизнесмен заходит, он же тоже, естественно, рассчитывает свои средства, он должен на этом что-то заработать. Требования конкурса были такие: вот тебе земля, допустим, 35 га земли, из них на 23 га должен располагаться парк, а на остальной - хочешь строй магазины, гостиницу, развивай свой бизнес. Он сейчас строит парк и только после этого начинает строить свои объекты возле парка. Мы поставили такие условия. Вот по такому принципу, наверное, работать мы и должны, – рассказал Нурдаулет Килыбай, аким Актау.
Напомним, в сентябре аким Актау говорил о передаче парка в доверительное управление. Ранее, через суд чиновники вернули городу парк, который также был в доверительным управлении. В 2013 году парк «Акбота» постановлением Департамента по исполнению судебных актов Мангистауской области был передан на баланс города Актау. Судебные разбирательства длились на протяжении нескольких лет. В 2012 году 31 августа состоялся суд по иску территориальной земельной инспекции Мангистауской области по возврату земельного участка парка «Акбота» в собственность города. Судом было вынесено решение о принудительном изъятии у собственника земельного участка в связи с неиспользованием по назначению, либо использованию с нарушением законодательства.
Когда предыдущий инвестор брал эту территорию в частную собственность, на него возлагались определенные обязательства по сохранению и развитию этого парка как зоны отдыха для горожан.
- Когда бизнесмен заходит, он же тоже, естественно, рассчитывает свои средства, он должен на этом что-то заработать. Требования конкурса были такие: вот тебе земля, допустим, 35 га земли, из них на 23 га должен располагаться парк, а на остальной - хочешь строй магазины, гостиницу, развивай свой бизнес. Он сейчас строит парк и только после этого начинает строить свои объекты возле парка. Мы поставили такие условия. Вот по такому принципу, наверное, работать мы и должны, – рассказал Нурдаулет Килыбай, аким Актау.
Напомним, в сентябре аким Актау говорил о передаче парка в доверительное управление. Ранее, через суд чиновники вернули городу парк, который также был в доверительным управлении. В 2013 году парк «Акбота» постановлением Департамента по исполнению судебных актов Мангистауской области был передан на баланс города Актау. Судебные разбирательства длились на протяжении нескольких лет. В 2012 году 31 августа состоялся суд по иску территориальной земельной инспекции Мангистауской области по возврату земельного участка парка «Акбота» в собственность города. Судом было вынесено решение о принудительном изъятии у собственника земельного участка в связи с неиспользованием по назначению, либо использованию с нарушением законодательства.
Когда предыдущий инвестор брал эту территорию в частную собственность, на него возлагались определенные обязательства по сохранению и развитию этого парка как зоны отдыха для горожан.