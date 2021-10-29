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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:24

Просмотров: 1048

Коммерческие объекты будут возведены в парке «Акбота»

В парке «Акбота» появятся коммерческие объекты предпринимателя, который будет заниматься его благоустройством. Об этом рассказал Нурдаулет Килыбай, аким Актау.

Фото из архива Lada.kz
По словам главного чиновника города, одним из требований конкурса было благоустройство парка.

- Когда бизнесмен заходит, он же тоже, естественно, рассчитывает свои средства, он должен на этом что-то заработать. Требования конкурса были такие: вот тебе земля, допустим, 35 га земли, из них на 23 га должен располагаться парк, а на остальной - хочешь строй магазины, гостиницу, развивай свой бизнес. Он сейчас строит парк и только после этого начинает строить свои объекты возле парка. Мы поставили такие условия. Вот по такому принципу, наверное, работать мы и должны, – рассказал Нурдаулет Килыбай, аким Актау.



Напомним, в сентябре аким Актау говорил о передаче парка в доверительное управление. Ранее, через суд чиновники вернули городу парк, который также был в доверительным управлении. В 2013 году парк «Акбота» постановлением Департамента по исполнению судебных актов Мангистауской области был передан на баланс города Актау. Судебные разбирательства длились на протяжении нескольких лет. В 2012 году 31 августа состоялся суд по иску территориальной земельной инспекции Мангистауской области по возврату земельного участка парка «Акбота» в собственность города. Судом было вынесено решение о принудительном изъятии у собственника земельного участка в связи с неиспользованием по назначению, либо использованию с нарушением законодательства.

Когда предыдущий инвестор брал эту территорию в частную собственность, на него возлагались определенные обязательства по сохранению и развитию этого парка как зоны отдыха для горожан.



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Комментарии ( 7 )

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  • koronavirus
 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:47
Кинст,
Они на месте деревьев,пальмы пластиковые натыкают ,всю оставшуюся территорию закатают в асфальт и будет счастье для прокатчиков всяких самокатов,велосипедов,гераскутеров и тыры пыры...вот и весь бизнес план

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Жанар
  • Феникс
  • koronavirus
 дорожник (Посетители) Сегодня, 19:11
Вот по такому принципу, наверное, работать мы и должны,

Ключевое слово "наверное". К чему этот "гопак на грабля с завязанными глазами"??? Есть же проверенный годами, еще совковый опыт работы с городским парком, когда он был зеленым, пышным и тенистым.
Я бы начал со смены названия. Верблюд, пусть даже и белый, не гармонирует с пышной зеленью тенистого парка bazar

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Сухов.
  • Жанар
  • дорожник
  • Феникс
 Дизель (Посетители) Сегодня, 18:44
Цитата: tolk
Или продать бизнесмену, который будет следить за городом?

ТАК!..Давно уже продали!!!...Есеналиев Б. который в основном и заправляет ВСЕМ!, на территории этой кормушки "парка" и ещё некоторые барыги поставили "свои", атракционы, а просто гулять и отдыхать не где одни засохшие деревья, ещё и паровоз дымящий выхлопными газами и шумом отравляет - этот пустырь...

Цитата: Фактор и Я
что осталось от былого величия и красоты.

Коммерческое убожествО!!!...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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  • Дизель
  • Sportikus
  • Космос
  • Жанар
  • Феникс
  • koronavirus
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 18:08
А ведь когда-то сам городской парк славился своей густой и роскошной зеленью деревьев ,где даже в знойное время лета было и прохладно и уютно за кронами густых и высоких деревьев не видно было неба, знаменитые танцплощадки и карусели украшали сам парк...сам парк простирался за километры , на старых черно-белых фотографиях видно как далеко уходил сам парк и вот теперь,что осталось от былого величия и красоты....да ничего уже не осталось то последнее, что ещё осталось... доживает своё время....
 
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  • Феникс
  • koronavirus
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:02
по такому принципу, наверное, работать мы и должны, – рассказал Нурдаулет Килыбай, аким Актау.

Так может сказать только человек, не уверенный в себе! Что значит "наверное"? Условия должны быть жёсткие и принципиальные! И в приоритете должно быть состояние парка!
Но будучи руководителем ЖКХ, он так и не смог привести в порядок городской парк, так что я под сомнением, что что-то изменится и сейчас. Бла-бла-бла.....
 
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  • Дизель
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 17:44
Интересные... Для того чтобы строить, надо как минимум загнать на территорию тяжёлую технику. Те же экскаваторы, самосвалы, краны... Гарантированное уничтожение последних зелёных насаждений парка .... Вроде люди с высшим образованием, а элементарную вещь продумать не могут....
 
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  • Papirosso
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  • diger
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 tolk (Посетители) Сегодня, 17:35
А самим слабо? Что то в других городах я не видел бесхозные парки ,которые акимат не в состоянии содержать! Почему вы этот парк пытаетесь кому то впихнуть? Это единственный городской парк , пусть и остаётся городским ,а не частным!
Если аким и его подчинённые не в состоянии справится с единственным городским парком , может акимат передать в доверительное управление? Или продать бизнесмену, который будет следить за городом?
 
 

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