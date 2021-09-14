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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:41

Просмотров: 2561

Заколдованное место в Актау! Парк «Акбота» передадут в доверительное управление

Об этом сообщил аким города Нурдаулет Килыбай в ходе аппаратного совещания в городском акимате, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото из архива Lada.kz
По словам акима города Нурдаулета Килыбая, нынешнее состояние парка не удовлетворяет потребности горожан, необходимы системные меры для исправления ситуации.

Аким Актау отметил, что до конца сентября необходимо провести текущие ремонтные работы, восстановить скамейки, малые архитектурные формы.

- Данный вопрос находится на особом контроле руководства области. Курирующий заместитель акима и руководители структурных подразделений будут нести персональную ответственность за эту работу. Также нам нужны системные меры для решения данной проблемы. Парк нужно передать в доверительное управление, предприниматель будет зарабатывать посредством сервисных услуг и таким образом поддерживать состояние парка в надлежащем виде. Есть ряд местных предпринимателей, которые готовы заниматься этим, мы объявим конкурс и выберем того, кто предложит лучший план развития и содержания парка «Акбота». Вход для горожан будет бесплатным, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Ранее исполняющий обязанности директора ГКП «Акбота» Мурат Копенов пообещал привести в порядок парк «Акбота».

Напомним, в 2013 году парк «Акбота» постановлением Департамента по исполнению судебных актов Мангистауской области был передан на баланс города Актау.

Судебные разбирательства длились на протяжении нескольких лет. В 2012 году 31 августа состоялся суд по иску территориальной земельной инспекции Мангистауской области по возврату земельного участка парка «Акбота» в собственность города. Судом было вынесено решение о принудительном изъятии у собственника земельного участка в связи с неиспользованием по назначению, либо использованию с нарушением законодательства.



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Комментарии ( 4 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 19:17
Блин.. Тоже мне спящие красавицы в лице акиматовских чудил... Только проснулись что ли??? Да этот многострадальный парк каких только клоунов за всё это время насмотрелся, что превратили его в выженную землю. Эти показушные ежегодные мероприятия как из племени Юмбы-Тумбы под названием посадка новых саженцев кустов и деревьев, которые уже не кого не боясь всякого ранга как чиновники так и мелкая челядь в наглую сажали в неглубокие ямки даже потом забыв их как следует полить, а потом чему то удивляются, что парк до сих пор не стал ещё очередной пустыней ведь они в кавычках так старались... Позорище и пресловутая показуха всех бы местных чиновников вот так бы согнать и как саженцев даже не посадить, а воткнуть как кол в землю и не поливать..
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:31
Аким Актау отметил, что до конца сентября необходимо провести текущие ремонтные работы, восстановить скамейки, малые архитектурные формы.

О как! Уже до конца сентября! А пару дней назад кто-то тут обещал до 16 сентября всё закончить.Чтож,за язык ни кто не дёргал,подождём до конца сентября. К"Ладе" просьба---сделайте фотопост этого базар-вокзала 1 октября.
 
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  • Космос
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:25
А вы друзья как не садитесь, а в музыканты не годитесь. uhmylka
Стоит ли говорить о стратегическом развитии региона, если даже такую, не самую сложную задачу, акимат решить не может.
 
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  • Darkman
 tolk (Посетители) Сегодня, 16:49
Акимат не смог организовать работу по восстановлению парка , теперь хотят сдать его бизнесмену ,который будет сдавать участки мелким коммерсантам. Это разве выход из проблемы? Где цветущий парк? Куда уходят наши деньги?
Вы с одним парком разобраться десятилетиями не можете,что уж говорить о всём городе ! Достаточно посмотреть на кривую ,косую площадь перед гор.акиматом, на убогий парк рядом с ним, на отсутствие нормальной парковки сзади, на фонтан-кораблик работающий неделю в год и станет понятно что в городе хозяина нет.
 
 

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