Заколдованное место в Актау! Парк «Акбота» передадут в доверительное управление

Фото из архива Lada.kz
По словам акима города Нурдаулета Килыбая, нынешнее состояние парка не удовлетворяет потребности горожан, необходимы системные меры для исправления ситуации.
Аким Актау отметил, что до конца сентября необходимо провести текущие ремонтные работы, восстановить скамейки, малые архитектурные формы.
- Данный вопрос находится на особом контроле руководства области. Курирующий заместитель акима и руководители структурных подразделений будут нести персональную ответственность за эту работу. Также нам нужны системные меры для решения данной проблемы. Парк нужно передать в доверительное управление, предприниматель будет зарабатывать посредством сервисных услуг и таким образом поддерживать состояние парка в надлежащем виде. Есть ряд местных предпринимателей, которые готовы заниматься этим, мы объявим конкурс и выберем того, кто предложит лучший план развития и содержания парка «Акбота». Вход для горожан будет бесплатным, - сказал Нурдаулет Килыбай.
Ранее исполняющий обязанности директора ГКП «Акбота» Мурат Копенов пообещал привести в порядок парк «Акбота».
Напомним, в 2013 году парк «Акбота» постановлением Департамента по исполнению судебных актов Мангистауской области был передан на баланс города Актау.
Судебные разбирательства длились на протяжении нескольких лет. В 2012 году 31 августа состоялся суд по иску территориальной земельной инспекции Мангистауской области по возврату земельного участка парка «Акбота» в собственность города. Судом было вынесено решение о принудительном изъятии у собственника земельного участка в связи с неиспользованием по назначению, либо использованию с нарушением законодательства.
Аким Актау отметил, что до конца сентября необходимо провести текущие ремонтные работы, восстановить скамейки, малые архитектурные формы.
- Данный вопрос находится на особом контроле руководства области. Курирующий заместитель акима и руководители структурных подразделений будут нести персональную ответственность за эту работу. Также нам нужны системные меры для решения данной проблемы. Парк нужно передать в доверительное управление, предприниматель будет зарабатывать посредством сервисных услуг и таким образом поддерживать состояние парка в надлежащем виде. Есть ряд местных предпринимателей, которые готовы заниматься этим, мы объявим конкурс и выберем того, кто предложит лучший план развития и содержания парка «Акбота». Вход для горожан будет бесплатным, - сказал Нурдаулет Килыбай.
Ранее исполняющий обязанности директора ГКП «Акбота» Мурат Копенов пообещал привести в порядок парк «Акбота».
Напомним, в 2013 году парк «Акбота» постановлением Департамента по исполнению судебных актов Мангистауской области был передан на баланс города Актау.
Судебные разбирательства длились на протяжении нескольких лет. В 2012 году 31 августа состоялся суд по иску территориальной земельной инспекции Мангистауской области по возврату земельного участка парка «Акбота» в собственность города. Судом было вынесено решение о принудительном изъятии у собственника земельного участка в связи с неиспользованием по назначению, либо использованию с нарушением законодательства.