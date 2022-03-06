Падения стрелы крана на дорогу опасаются водители в Актау

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Небезопасный проезд под краном сняли на видео в 17 микрорайоне.
Водители говорят, что стрела башенного крана зафиксирована над проезжей частью и парковкой. Они опасаются, что в связи с сильным ветром она может рухнуть.
Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.
Напомним, подобная ситуация только уже со стрелой автокрана, произошла в конце февраля этого года. Тогда представители городского акимата приостановили строительные работы, проводимые владельцем земельного участка.
Водители говорят, что стрела башенного крана зафиксирована над проезжей частью и парковкой. Они опасаются, что в связи с сильным ветром она может рухнуть.
Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.
Напомним, подобная ситуация только уже со стрелой автокрана, произошла в конце февраля этого года. Тогда представители городского акимата приостановили строительные работы, проводимые владельцем земельного участка.
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