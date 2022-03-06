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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:50

Просмотров: 682

«КазАзот» могут оштрафовать

В отношении АО «КазАзот» начато расследование, сообщает антимонопольный департамент Мангистауской области.

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Антимонопольщики предварительно установили, что в результате повышения цены на производимый товар - аммиачную селитру, сельхоз производители вынуждены были отказаться покупать удобрения.

- Расследование проводится по факту злоупотребления монопольным положением (статья 174 Предпринимательского кодекса РК), в том числе по установлению монопольно высокой цены на производимый товар. Объект расследования относится к категории крупного предпринимательства. В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства будет конфискован монопольный доход с наложением штрафа в размере пяти процентов от дохода, - сообщили в ведомстве.





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Комментарии ( 1 )

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sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 20:24
Как только зять лучезарного продал казазот, у последнего начались проблемы. Раньше-то у антимонопольщиков смелости не хватало это безобразие увидеть.
 
 

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