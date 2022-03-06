«КазАзот» могут оштрафовать

- Расследование проводится по факту злоупотребления монопольным положением (статья 174 Предпринимательского кодекса РК), в том числе по установлению монопольно высокой цены на производимый товар. Объект расследования относится к категории крупного предпринимательства. В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства будет конфискован монопольный доход с наложением штрафа в размере пяти процентов от дохода, - сообщили в ведомстве.

Антимонопольщики предварительно установили, что в результате повышения цены на производимый товар - аммиачную селитру, сельхоз производители вынуждены были отказаться покупать удобрения.