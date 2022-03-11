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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 18:34

Просмотров: 1208

До урочища Бозжыра планируют построить 35 километров автомобильной дороги

На разработку проектно-сметной документации (ПСД) выделено 14 миллионов тенге. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщил Кыдырберды Беков, аким Каракиянского района.

Фото центра общественных коммуникаций
По словам Кыдырберды Бекова, общая стоимость ПСД составит 46 миллионов тенге. При ее утверждении строительство дороги начнется в ближайшее время.

До урочища Бозжыра планируют построить 35 километров автомобильной дороги


- В 2022 году будет разработана ПСД строительства автомобильных дорог в селах Курык, Жетыбай, Мунайшы и Сенек протяженностью 7,5 километра. Начинаем второй этап работ по строительству 7,6 километра автодорог села Курык. На сегодняшний день выделены средства в объеме 436,7 миллиона тенге. Кроме того, ведется работа по реконструкции 64 километров автомобильной дороги Курык-Жетыбай. Подрядчик - ТОО «Акжол Курылыс», - сказал аким района.

Глава района также рассказал, что в 2021 году проведен средний ремонт автомобильной дороги Жанаозен-Куланды протяженностью 4,1 километра. По программе «Ауыл-ел Бесігі» завершено строительство 2,7 километра внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Бостан. (Стоимость договора - 131,5 миллиона тенге), а также проведено строительство пяти километров автомобильной дороги в селе Жетыбай на 261 миллион тенге. Еще здесь завершен ремонт 12 километров внутрипоселковых автомобильных дорог. На эти цели выделено 311 миллионов тенге, - сообщил Кыдырберды Беков.



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