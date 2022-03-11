До урочища Бозжыра планируют построить 35 километров автомобильной дороги

По словам Кыдырберды Бекова, общая стоимость ПСД составит 46 миллионов тенге. При ее утверждении строительство дороги начнется в ближайшее время.- В 2022 году будет разработана ПСД строительства автомобильных дорог в селах Курык, Жетыбай, Мунайшы и Сенек протяженностью 7,5 километра. Начинаем второй этап работ по строительству 7,6 километра автодорог села Курык. На сегодняшний день выделены средства в объеме 436,7 миллиона тенге. Кроме того, ведется работа по реконструкции 64 километров автомобильной дороги Курык-Жетыбай. Подрядчик - ТОО «Акжол Курылыс», - сказал аким района.Глава района также рассказал, что в 2021 году проведен средний ремонт автомобильной дороги Жанаозен-Куланды протяженностью 4,1 километра. По программе «Ауыл-ел Бесігі» завершено строительство 2,7 километра внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Бостан. (Стоимость договора - 131,5 миллиона тенге), а также проведено строительство пяти километров автомобильной дороги в селе Жетыбай на 261 миллион тенге. Еще здесь завершен ремонт 12 километров внутрипоселковых автомобильных дорог. На эти цели выделено 311 миллионов тенге, - сообщил Кыдырберды Беков.