Исчезновение маршрутных автобусов в Актау объяснили чиновники

- Были проведены переговоры между руководством предприятия и сотрудниками. На сегодня, 12 марта, все автобусы вышли на линию и курсируют в штатном режиме, - сообщил директор ТОО «Каспий авто парк» Александр Беспалько.

Причиной схода с линии автобусов общественного транспорта по маршрутам №№3, 5 послужило требование сотрудников об увеличении заработной платы и изменении графика маршрутов.Напомним, вчера, 11 марта, люди не смогли дождаться автобусов по маршрутам №3 и №5.