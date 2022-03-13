«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 13 Марта
+1...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 510.79 KZT
  • €1 = 560.18 KZT
  • 1 RUB = 4.42 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:40

Просмотров: 1618

Деревья спилили в Актау для строительства

Теперь на участке за домом №20 в 8 микрорайоне, как говорят жильцы, где росло и плодоносило фруктовое дерево, будет располагаться вход в частную лабораторию.

Фото жителей 8 микрорайона
Как рассказала жительница дома №20 Алмагуль, на первом этаже продана квартира, в которой собираются открывать лабораторию для сдачи анализов. Как стало известно сегодня, 13 марта, территорию за домом перед этой квартирой разровняли, выдрав с корнем все живые деревья.

С жильцов дома собирали подписи на согласие открытия частной клиники, но не все это одобрили.

- Прежде всего хозяина этой лаборатории должны оштрафовать за то, что он погубил здоровые деревья, которые цвели каждое лето. Это просто кощунство, - возмущается Алмагуль.


Напомним, 6 марта около полудня несколько мужчин начали спиливать верхнюю часть здорового дерева за домом №20. Крупные ветки они складывали в припаркованную ГАЗель. После того, как один из жильцов возмутился самовольными действиями неизвестных, мужчины уехали.

Lada.kz до сих пор не получила комментарий от городской администрации.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Феникс (Посетители) Сегодня, 19:15
Да чтоб ему пусто было!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ak12
  • Ingul
  • Empro
  • Raiders
 glu-info (Посетители) Сегодня, 18:34
"Казахстан - страна великой степи." - думаю эту фразу помнят все. А где в великой степи вы видели деревья???
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика