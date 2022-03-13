Деревья спилили в Актау для строительства

- Прежде всего хозяина этой лаборатории должны оштрафовать за то, что он погубил здоровые деревья, которые цвели каждое лето. Это просто кощунство, - возмущается Алмагуль.

Как рассказала жительница дома №20 Алмагуль, на первом этаже продана квартира, в которой собираются открывать лабораторию для сдачи анализов. Как стало известно сегодня, 13 марта, территорию за домом перед этой квартирой разровняли, выдрав с корнем все живые деревья.С жильцов дома собирали подписи на согласие открытия частной клиники, но не все это одобрили.Напомним, 6 марта около полудня несколько мужчин начали спиливать верхнюю часть здорового дерева за домом №20. Крупные ветки они складывали в припаркованную ГАЗель. После того, как один из жильцов возмутился самовольными действиями неизвестных, мужчины уехали.