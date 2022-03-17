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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:16

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Представлен новый проект парка «Акбота» в Актау

На брифинге в Мангистауском областном центре общественных коммуникаций аким города Актау Нурдаулет Килыбай и представитель доверительной управляющей компании Наз Баудин представили новый проект парка «Акбота».

Фото пресс-службы ведомства
Решение о передаче в доверительное управление парка акиматом города было принято в целях его обновления. Победителем в конце прошлого года было определено ТОО «Rent Service 2018». На доверительную компанию в соответствии с техническими требованиями возложено несколько обязанностей.

- В 2016-2017 годах акиматом Актау в целях реконструкции парка был подписан меморандум с предпринимателями, которые не в достаточной степени выполнили соответствующие задачи. В настоящее время идёт судебный процесс по расторжению договора. В связи с тем, что предприниматели не освобождают установленные места, соответственно затягиваются и работы в парке. Но мы провели переговоры с доверительной управляющей компанией и попросили начать работы, учитывая важность парка для города, - сказал Нурдаулет Килыбай.

По словам представителя управляющей компании Наза Баудина, проект реконструкции парка разделён на четыре зоны. Первые работы начнутся до 15 мая.

- Согласно новому проекту, мы планируем превратить парк в зелёный сад. Для начала по периметру парка высадим около 500 саженцев. Для полива будет запущена автоматическая система. До 1 мая будет установлен пост охраны и видеокамеры. Кроме того, будут открыты общественные туалеты, - говорит руководитель проекта.

Кроме того, на территории парка появятся открытый искусственный каток, детские игровые площадки, аттракционы и объекты предпринимательства. Вход в парк будет бесплатным.

Управляющая компания будет осуществлять данные работы поэтапно за счёт собственных средств.



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