- Даниал сейчас настроен идти вперёд, всегда стремится играть до конца. Будем работать дальше, - поделился личный тренер спортсмена Берекет Жанибеков.

Турнир международной теннисной ассоциации (ITF) J3 проходил с 25 по 30 апреля в Анталье, где соревновались около 60 юных теннисистов.Наш спортсмен - 15-летний Даниал Рахматуллаев вышел в финал в пapнoм paзpядe c японским теннисистом Хииро Сакамото. Их оппонентами стала тypeцкo-малазийская пapа. Счёт встречи составил 2:6, 6:3, 10:6. Таким образом Даниал Рахматуллаев и Хииро Сакамото стали золотыми призерами турнира.В дальнейших планах Даниала - вернуться на родину и продолжить тренировки к последующим соревнованиям.Напомним, в прошлом месяце Даниял забрал «золото» на турнире в Турции.